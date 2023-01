Frankreich streikt: Arbeiter bringen Paris bei zweitem Massenprotest gegen Rentenaltersreformen zum Erliegen

Paris/London

CNN

—



Französische Schulen und Verkehrsnetze wurden am Dienstag zum zweiten Mal in diesem Monat schwer gestört, als die Gewerkschaften einen weiteren Massenstreik gegen die Pläne der Regierung veranstalteten, das Rentenalter für die meisten Arbeitnehmer anzuheben.

Gewerkschaften und Oppositionsparteien haben zu Protesten in Großstädten aufgerufen und hoffen auf eine Wiederholung der ersten großen Demonstration gegen die Pläne vom 19. Januar, an der mehr als eine Million Menschen teilnahmen. Streiks an diesem Tag brachten das Verkehrsnetz zum Erliegen und schlossen den Eiffelturm für Besucher.

In Paris werden am Dienstag mehr als 100 Schulen geschlossen und 60% der Lehrer werden gehen, teilte die große Bildungsgewerkschaft FSU auf Twitter mit.

Die Hauptlast der Proteste wird voraussichtlich die französische Hauptstadt tragen. Die städtische Verkehrsbehörde RATP warnte davor, dass der U- und S-Bahnverkehr „sehr gestört“ werde.

Der nationale Eisenbahnbetreiber SNCF sagte, dass zwei Drittel der Züge des TGV, Frankreichs Intercity-Hochgeschwindigkeitszug, am Dienstag ausfallen würden und nur 20% der Regionalzüge verkehren würden.

Air France (AFLYY) stornierte 10 % der Kurzstreckenflüge, aber Streiks würden die Langstreckenflüge nicht beeinträchtigen. Eurostar stornierte unterdessen mehrere Verbindungen zwischen Paris und London.

Es wird 248 Proteste im ganzen Land geben, sagte Philippe Martinez, der Vorsitzende eines der größten französischen Gewerkschaftsbünde CGT, am Dienstag gegenüber der CNN-Tochter BFM-TV.

Trotz der Massenaktion hält die Regierung von Präsident Emmanuel Macron an der geplanten Rentenreform fest, die das Alter, ab dem französische Bürger eine staatliche Rente beziehen können, schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben wird.

Am Sonntag sagte Premierministerin Élisabeth Borne während eines Interviews mit dem inländischen Fernsehsender France Info, die Anhebung des Rentenalters sei „nicht verhandelbar“.

Die Regierung hat gesagt, dass die Gesetzgebung notwendig ist, um ein Finanzierungsdefizit anzugehen, aber die Reformen haben die Arbeiter in einer Zeit verärgert, in der die Lebenshaltungskosten steigen.

Tausende nahmen im vergangenen Jahr an Massendemonstrationen auf den Straßen von Paris teil, um gegen die Lebenshaltungskosten zu protestieren, und Streiks von Arbeitern, die höhere Löhne forderten, ließen vor einigen Monaten im ganzen Land die Kraftstoffpumpen austrocknen.

Frankreich gibt fast 14 % des BIP für staatliche Renten aus, eine der höchsten Raten unter den Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Die Anhebung des Rentenalters auf 64 Jahre wird Frankreich unter der Norm in Europa und in vielen anderen entwickelten Volkswirtschaften halten, wo das Alter, bei dem die vollen Rentenansprüche unverfallbar sind, 65 Jahre beträgt und sich zunehmend in Richtung 67 bewegt.

— Marguerite Lacroix hat zu diesem Artikel beigetragen.