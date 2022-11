Frankreich setzt den Deal zur Aufnahme Tausender Asylsuchender, die sich derzeit in Italien aufhalten, nach Streit um das gestrandete Rettungsschiff für Migranten aus

CNN

Der diplomatische Streit zwischen Frankreich und Italien über ein gestrandetes Migrantenschiff im Mittelmeer ist noch lange nicht vorbei.

Die französische Regierung hat am Donnerstag ein Abkommen zur Aufnahme von 3.500 Asylsuchenden, die sich derzeit in Italien aufhalten, ausgesetzt, als Paris die neu ernannte rechtsgerichtete italienische Regierung von Premierministerin Georgia Meloni dafür kritisierte, dass sie keine Passagiere des Migrantenrettungsschiffs Ocean Viking aufgenommen hatte.

Italien hat dem Schiff nicht erlaubt, in seinem Hoheitsgebiet anzudocken, und ließ etwa 230 Passagiere, die im Mittelmeer gerettet wurden, in der Schwebe.

Der französische Innenminister Gerald Darmanin sagte am Donnerstag, Frankreich werde dem Schiff erlauben, am Freitag im französischen Militärhafen Toulon anzulegen. Er beschuldigte die „neue italienische Führung“, die „unverständliche Entscheidung getroffen zu haben, auf die vielen Hilfeersuchen des Schiffes nicht zu reagieren“, obwohl sich das Boot „eindeutig im Such- und Rettungsgebiet Italiens“ befand.

Darmanin kündigte auch an, dass Frankreich sofort aus einem Abkommen der Europäischen Union aussteigen werde, wonach einige von Italien akzeptierte Asylbewerber zur Umsiedlung in andere EU-Länder willkommen geheißen würden.

„Frankreich setzt alle Umsiedlungen von derzeit 3.500 Flüchtlingen in Italien aus und fordert alle anderen Teilnehmer des europäischen Mechanismus, einschließlich Deutschland, auf, dasselbe zu tun“, sagte er.

Italien schlug zurück und bezeichnete die Reaktion Frankreichs als „völlig unverständlich“ und „unverhältnismäßig“.

„Die Reaktion Frankreichs auf eine Bitte um Aufnahme von 234 Migranten – während Italien allein in diesem Jahr 90.000 aufgenommen hat – ist angesichts der ständigen Aufrufe zur Solidarität mit diesen Menschen völlig unverständlich“, sagte der italienische Innenminister Matteo Piantedosi sagte in einer Erklärung nach Darmanins Kommentaren.

Es zeigt auch, „wie fest und entschlossen die Haltung anderer Nationen angesichts der illegalen Einwanderung ist. Was wir nicht verstehen, ist, warum Italien bereitwillig etwas akzeptieren sollte, was andere nicht bereit sind zu akzeptieren“, sagte Piantedosi weiter.

Auch der italienische Außenminister Antonio Tajani bezeichnete die französische Reaktion als „unverhältnismäßig“. Im Gespräch mit Journalisten in Amsterdam sagte Tajani: „Es steht nirgendwo geschrieben, dass sie alle zu uns kommen müssen.“

Darmanin sagte, Frankreich werde bald ein Treffen mit der Europäischen Kommission und Deutschland organisieren, „um die Konsequenzen aus der italienischen Haltung zu ziehen und die Seenotrettungsmaßnahmen von NGO-Schiffen im Mittelmeer besser zu regulieren“.

„Das ist ein bitteres Gefühl der Erleichterung, denn es sind 20 Tage zu viel für diejenigen an Bord, die jetzt beginnen müssen, ihr Leben wieder aufzubauen“, sagte Eliot Guy, ein Sprecher von SOS Mediterranee, der NGO, die das Rettungsschiff Ocean Viking betreibt, gegenüber CNN Telefon, nachdem Frankreich angekündigt hatte, dass es dem Schiff erlauben würde, in seinem Hoheitsgebiet anzulegen.

Guy bestätigte, dass drei Menschen in Not oder dringender medizinischer Versorgung am Donnerstag per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Frankreich transportiert worden waren.

Die Überlebenden an Bord seien zwischen dem 22. und 26. Oktober in sechs Rettungsaktionen gerettet worden, teilte SOS Mediterranee am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.

„Die Ausschiffung fast drei Wochen nach ihrer Rettung weit weg vom Einsatzgebiet im zentralen Mittelmeer ist das Ergebnis eines dramatischen Versagens aller europäischen Staaten, die in beispielloser Weise gegen das Seerecht verstoßen haben“, so der Einsatzleiter der Gruppe sagte Xavier Lauth.

Die Internationale Föderation des Roten Kreuzes (IFRC) dankte Frankreich dafür, „das Richtige zu tun“.

Frankreichs Entscheidung kam, nachdem die Europäische Kommission am Mittwoch die „sofortige Ausschiffung aller geretteten Personen, die sich an Bord der Ocean Viking befinden, am nächstgelegenen sicheren Ort“ gefordert hatte.

Die Kommission betonte in einer Erklärung, dass die Situation an Bord des Schiffes „ein kritisches Niveau erreicht hat und dringend angegangen werden muss, um eine humanitäre Tragödie zu vermeiden“.

In den letzten Tagen befanden sich rund 1.000 Migranten an Bord von vier NGO-Schiffen vor der italienischen Küste in der Schwebe, nachdem Rom gefordert hatte, dass Länder, deren Flagge von den Rettungsschiffen gehisst wurde, die Verantwortung für die Migranten übernehmen.

Zwei dieser Schiffe – Geo Barents und Humanity 1 – durften schließlich am Dienstag in der süditalienischen Stadt Catania auf Sizilien von Bord gehen, während ein drittes mit dem Namen Rise Above in Reggio Calabria in Süditalien anlegte.

Die EU-Kommission sagte am Mittwoch, dass sie „die Arbeit zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei Such- und Rettungsaktivitäten wiederbeleben“ und die Mitglieder „dringend“ einberufen werde, um weiter an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten.

„Die Situation, die wir im Mittelmeerraum erleben, zeigt einmal mehr die dringende Notwendigkeit einer einheitlichen, kohärenten Migrations- und Asylpolitik“, hieß es.