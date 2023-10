Die Pariser Polizei In einem Zug erschoss er eine Frau, die damit gedroht haben soll, sich in die Luft zu sprengen. Zu ihrem Zustand lagen zunächst keine Informationen vor, teilte die Polizei mit. Das Feuer wurde eröffnet, nachdem die Frau nicht auf Warnungen reagierte.

Den Angaben zufolge hatten zuvor mehrere Mitreisende im Zug die Polizei gerufen und eine Frau angezeigt, die mit verdecktem Kopf und Gesicht Drohungen aussprach. Was genau die Frau sagte, war zunächst unklar. Eine U-Bahn- und S-Bahn-Station im Osten der Stadt sei evakuiert worden, teilte die Polizei mit.

Die Frau habe auf Arabisch „Gott ist groß“ gerufen, berichtete die Zeitung Le Parisien

mit Verweis auf die Behörde. Die vollständig verschleierte Frau wurde in den Bauch geschossen und in eine Klinik gebracht, berichtete France Info. Es soll kein Sprengstoff gefunden worden sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet – gegen die Frau wegen ihrer Drohungen, routinemäßig aber auch gegen den Beamten, der den Schuss abgegeben hatte.

Frankreich ist nach dem jüngsten Terroranschlag vom 13. Oktober in erhöhter Alarmbereitschaft. An diesem Tag wurde in der nordfranzösischen Stadt Arras ein Französischlehrer erstochen und drei weitere Menschen verletzt. Der mutmaßliche Angreifer wurde von der Polizei überwacht, weil bei ihm der Verdacht einer islamischen Radikalisierung bestand. Anti-Terror-Ermittler sagten, der Verdächtige habe vor der Tat der Terrorgruppe Islamischer Staat die Treue geschworen.