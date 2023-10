Das Verfahren ist derzeit bis zu einer Dauer von 14 Wochen legal und erfordert die Zustimmung zweier Ärzte für spätere Termine

Das Recht auf Abtreibung werde bald in der französischen Verfassung verankert, erklärte Präsident Emmanuel Macron am Sonntag in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter).

„Im Jahr 2024 wird die Freiheit der Frauen zur Abtreibung unumkehrbar sein„, schrieb das Staatsoberhaupt und gab bekannt, dass er dem Staatsrat bis Ende der Woche einen Entwurf eines Verfassungsgesetzes vorlegen werde.

Laut Le Parisien wird die Maßnahme noch vor Jahresende dem Ministerrat vorgelegt und in den ersten Wochen des Jahres 2024 zur Prüfung vorgelegt. Laut Macrons Büro werde der Text im Frühjahr vom Parlament geprüft.









Während die Abgeordnete Mathilde Panot ein ähnliches Verfassungsgesetz vorgeschlagen hatte, das die „Recht auf freiwilligen SchwangerschaftsabbruchIm November 2022, einer Maßnahme, die im Februar vom Senat verabschiedet wurde, entschied sich Macron, sie etwas anders zu formulieren – als „Freiheit” um eine Abtreibung zu erreichen, anstatt die „Rechts” – im Anschluss an eine Debatte.

„Die Unterscheidung hat keine Konsequenzen, da die Freiheit rechtlich ebenso schützend ist,“ mit „die gleiche Verfassungsgarantie„Gewährt sowohl Rechte als auch Freiheiten, erklärte Macrons Büro in einer Erklärung und deutete damit an, dass die Unterscheidung im Wesentlichen bedeutungslos sei.

Verfassungsänderungen können entweder durch ein Referendum oder eine Dreifünftelmehrheit in beiden Kammern des Parlaments angenommen werden. Macrons Büro sagte, es habe bewusst darauf verzichtet, die Maßnahme einem Referendum vorzulegen, um „Vermeiden Sie eine unnötige Debatte“, erklärend, „Es bestand die Gefahr, dass es zu einer Debatte für oder gegen Abtreibung kam.”

Als Reaktion auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA im letzten Jahr, die Entscheidung des Gerichts Roe vs. Wade zum bundesweiten Schutz des Rechts von Frauen auf Abtreibung aufzuheben, versprach Macron am Internationalen Frauentag im März, die Freiheit, eine Abtreibung vornehmen zu lassen, in der französischen Verfassung zu verankern.

Der Schwangerschaftsabbruch ist in Frankreich bereits bis zur 14. Schwangerschaftswoche legal. Für spätere Schwangerschaftsabbrüche müssen sich zwei Ärzte abmelden, wenn die Gesundheit der Mutter gefährdet ist oder der Fötus an einer unheilbaren oder unheilbaren Krankheit leidet. Allerdings würde die Einführung verfassungsrechtlicher Schutzmaßnahmen für das Verfahren ein gewaltiges Hindernis für jede künftige Regierung darstellen, die versucht, es einzuschränken oder zu verbieten.

Eine letztes Jahr durchgeführte Umfrage, die von Le Parisien zitiert wurde, ergab, dass 86 % der Befragten die Gewährleistung des Rechts auf Abtreibung in der Verfassung befürworteten.

Etwa 234.300 französische Frauen haben im Jahr 2022 Abtreibungen vorgenommen, mehr als in jedem Jahr seit 1990 und 17.000 mehr als im Jahr 2021. Während die Frist von 12 Wochen im Jahr 2022 auf 14 Wochen verlängert wurde, machten solche späteren Abtreibungen weniger als ein Fünftel des Anstiegs gegenüber dem Vorjahr aus Zahlen für 2021 laut offizieller Statistik, die letzten Monat veröffentlicht wurde.