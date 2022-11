Frankreich ging „zu weit“, indem es sich auf Berater wie McKinsey verließ, räumt Finanzchef ein – POLITICO

Die französische Regierung habe sich zu sehr auf externe Berater wie die US-Firma McKinsey verlassen, sagte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Sonntag.

Die Erklärung kommt nur wenige Tage, nachdem Ermittler in Frankreich Untersuchungen zur Rolle eingeleitet haben, die Beratungsunternehmen bei den französischen Wahlen 2017 und 2022 gespielt haben, inmitten von Vorwürfen der irregulären Wahlkampffinanzierung und des Verdachts, dass die von Beratern durchgeführte Arbeit unter Verstoß gegen die strengen französischen Wahlgesetze unterbezahlt wurde .

Le Maire räumte ein, dass sich die französischen Regierungen in der jüngeren Geschichte zu sehr auf Beratungsunternehmen verlassen haben. „Ich erkenne es gerne an, und ich denke, dass wir zu weit gegangen sind“, sagte Le Maire Sonntag in der Politik Sendung auf dem Fernsehsender France 3. „Ob es diese Regierung ist, frühere Regierungen … Ich denke, es hat in der Tat einen Ausrutscher gegeben“, sagte Le Maire.

POLITICO hat zuvor berichtet, wie Beratungsunternehmen wie McKinsey, Accenture, BCG, Citwell und Capgemini eine riesige Rolle in der französischen Politik spielen und in der Zeit seit der Machtübernahme von Emmanuel Macron Staatsaufträge im Wert von Milliarden Euro erhalten haben. Im Vorfeld seiner erfolgreichen Wiederwahlbewerbung in diesem Jahr erhob Macron Flak wegen seiner Abhängigkeit vom Privatsektor, die sich während der Pandemie beschleunigte, wobei Kritiker sagten, der Trend schwäche Rechenschaftspflicht und Transparenz und verunglimpfe auch die Fähigkeiten des Zivildienst.

Die französische Regierung hat sich selbst Regeln auferlegt, um die Ausgaben für Aufträge des Privatsektors ministerienübergreifend um 15 Prozent zu senken. Paris reagierte auf die Kontroverse, die als „McKinsey-Affäre“ bezeichnet wird, indem es eine flexible Obergrenze für Verträge im privaten Sektor ankündigte, die nächstes Jahr in Kraft treten wird.