Frankreich fordert die Staatsangehörigen nachdrücklich auf, den Iran zu verlassen, während gegen Demonstranten vorgegangen wird – POLITICO

Frankreich hat seine Bürger aufgefordert, den Iran „so bald wie möglich“ zu verlassen, aus Angst, willkürlich in Teherans Vorgehen gegen Demonstranten festgenommen zu werden, bei dem zahlreiche Menschen ums Leben kamen.

Die Warnung, die am Freitag auf der Website des französischen Außenministeriums veröffentlicht wurde, besagt, dass angesichts der wochenlangen Unruhen im Iran auch französisch-iranische Staatsangehörige und Touristen gefährdet sind.

„Jeder französische Besucher, einschließlich Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit, ist einem hohen Risiko der Festnahme, willkürlichen Inhaftierung und eines unfairen Gerichtsverfahrens ausgesetzt“, heißt es in den aktualisierten Reisehinweisen auf der Website des Ministeriums.

Proteste haben den Iran seit Mitte September heimgesucht, nachdem eine Frau gestorben war, die in Gewahrsam war, weil sie angeblich strenge Gesetze missachtet hatte, die von Frauen verlangen, dass sie ihre Haare mit einem Hijab bedecken.

Menschenrechtsgruppen sagen, dass die Behörden bei anhaltenden Demonstrationen im Land über 100 Menschen getötet haben.

Am Donnerstag unterstützte das Europäische Parlament eine Entschließung, in der der Tod von Mahsa Amini am 13. September verurteilt wurde, deren Familie behauptet, sie sei an den Folgen von Polizeibrutalität gestorben.

Die Abgeordneten forderten die iranischen Behörden auf, diejenigen, die wegen der Ausübung ihrer Rechte zu Unrecht festgenommen wurden, unverzüglich freizulassen, und drängten auch den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, eine Untersuchung einzuleiten.