Frankreich erreicht das WM-Viertelfinale mit einem 3:1-Sieg über Polen, während Kylian Mbappé den Rekord von Pelé bricht

Frankreich musste hart für seinen Platz im WM-Viertelfinale arbeiten und gewann dank Toren von Olivier Giroud und Kylian Mbappé mit 3: 1 gegen eine verbesserte polnische Mannschaft.

Giroud brach kurz vor der Halbzeit die Sackgasse, kassierte einen Steilpass von Mbappé und setzte den Ball fulminant ins lange Eck. Es ist diese Art von klinischem Abschluss, die Giroud jetzt 52 Tore für Frankreich eingebracht hat und damit den bisherigen Rekord von Thierry Henry übertroffen hat.

Polen kämpfte in seinen drei Gruppenspielen und spielte einen konservativen Fußballstil, aber eine offensivere Mannschaft am Sonntag bereitete Frankreich während dieses Spiels Probleme Les Bleus hatte Kapitän Hugo Lloris zu verdanken, dass er mit einer brillanten Parade von Robert Lewandowski in der ersten Halbzeit ohne Gegentor blieb.

Da das Spiel jedoch sehr ausgeglichen war, zeigte Mbappé, warum er als einer der besten Spieler der Welt gilt, indem er aus dem Strafraum heraus brillant ins kurze Pfosten traf, um die polnischen Herzen zu brechen.

Wenn die Leute dachten, Mbappé könne diese Anstrengung nicht toppen, hätten sie sich geirrt. Sein zweiter – und der dritte für Frankreich – war eine Schönheit, drehte und schlenzte einen atemberaubenden Schlag in die obere Ecke.

Das ist Mbappés fünftes Tor für Katar 2022 und bereits sein neuntes WM-Tor insgesamt, womit er Pelés Rekord von sieben WM-Toren bricht, die er vor seinem 24. Lebensjahr erzielt hat.

Lewandowski erzielte mit dem letzten Schuss des Spiels ein Ehrentor für Polen und verwandelte einen Elfmeter, nachdem er seinen ersten Versuch verpasst hatte, erhielt aber eine zweite Chance, als Lloris von seiner Linie kam.

Nachdem Trainer Didier Deschamps nach der Niederlage Frankreichs gegen Tunesien sieben Änderungen an der Mannschaft vorgenommen hatte, kehrte er zu der Mannschaft zurück, die Dänemark in seinem zweiten Spiel dieser Weltmeisterschaft besiegt hatte.

Frankreich will erst die dritte Mannschaft in der Geschichte werden, die hintereinander Weltmeistertitel gewinnt, und sah nach den ersten beiden Spielen wie eine der gefährlichsten Mannschaften in Katar aus.

Das Team konnte Anfang dieses Jahres nur eines seiner sechs Spiele in der UEFA Nations League gewinnen und endete damit hinter Kroatien und Dänemark, hat aber – zur Erleichterung von Deschamps – die Art von Form wiederbelebt, die ihm vor vier Jahren geholfen hat, den Pokal in Russland zu holen.

Die Verbesserung des Teams ist umso beeindruckender, da Deschamps bei dieser Weltmeisterschaft auf einige Schlüsselspieler verzichten muss.

Frankreich fehlte bereits das Mittelfeldduo Paul Pogba und N’Golo Kanté, die beide vor vier Jahren im Finale standen, und wurde dann von der Nachricht erschüttert, dass Verteidiger Presnel Kimpembe, Stürmer Christopher Nkunku und Ballon d’Or-Sieger Karim Benzema ebenfalls fehlen würden verletzungsbedingt das Turnier.

Dann kam die Nachricht, dass sich Verteidiger Lucas Hernández im Auftaktspiel eine Knieverletzung zugezogen hatte und auch für den Rest der WM ausfallen würde.

Aber wenn Sie Mbappé auf dem Platz haben, hat die Mannschaft immer eine Chance. Der 23-Jährige, der für sein Auge fürs Tor bekannt ist, wurde zum Vorbereiter des ersten Satzes und fädelte einen Ball in den Angriffspartner Giroud ein, der den Ball mit einer Berührung in den Boden schlug, wodurch er über Wojciech Szczęsnys Hand ins Tor kullerte entfernte Ecke.

Polen musste wenige Minuten zuvor eine verpasste Gelegenheit bereuen, als Lloris Lewandowski mit einem atemberaubenden Stopp abwehrte, bevor seine Verteidiger dann einen torrettenden Block auf der Linie abwehrten.

Es war bei weitem das beste, was Polen bei dieser Weltmeisterschaft gespielt hatte, und Frankreich wusste, dass es in der zweiten Halbzeit ein Duell haben würde.

Trotz phasenweisem polnischen Druck war Frankreich in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft und brachte das Spiel schließlich über die Polen hinaus, als Szczęsny von Mbappé mit einem schönen Treffer an seinem kurzen Pfosten erwischt wurde.

Als die Uhr ablief, fügte Mbappé der Torlinie Glanz hinzu. Nach einem Zuspiel von Marcus Thuram drehte er einen polnischen Verteidiger vorbei und schoss punktgenau ins Kreuz – es war eines der besten Tore des Turniers bisher.

Nach dem Spiel wurde Mbappé nach seinen Torerfolgen gefragt und ob der Goldene Schuh, der dem besten Torschützen des Turniers verliehen wird, eines seiner Ziele in Katar sei.

„Das einzige Ziel für mich ist, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, jetzt ist es das Wichtigste, das nächste Spiel, das Viertelfinale, zu gewinnen“, sagte er. „Das ist es, was ich träume, das einzige, was ich träume, ist dies. Dafür bin ich hierher gekommen, ich bin gekommen, um diese Weltmeisterschaft zu gewinnen.

„Ich bin nicht hergekommen, um den Goldenen Ball oder den Goldenen Schuh zu gewinnen. Wenn ich gewinne, freue ich mich natürlich, aber dafür bin ich nicht hier. Ich bin hier, um zu gewinnen, und ich bin hier, um der französischen Nationalmannschaft zu helfen.“

In den letzten Momenten des Spiels sollte es zu einer späten Aktion kommen, nachdem Schiedsrichter Jesús Valenzuela entschieden hatte, dass Dayot Upamecano eine Hereingabe in den Strafraum mit dem Arm geblockt hatte.

Lewandowskis Anlauf war unorthodox, er stotterte und hüpfte dann, bevor er den Ball traf. Das Ergebnis war ein schwacher Versuch, der von Lloris leicht gerettet werden konnte, aber Lewandowski erhielt eine zweite Chance, sein zweites Tor des Turniers zu erzielen, da Lloris als von seiner Linie abgekommen gewertet wurde.

Der Barcelona-Stürmer wiederholte die ungewöhnliche Technik, diesmal jedoch mit Erfolg ins linke untere Eck.

Trotz des späten Gegentors werden Frankreich und Deschamps sicherlich zufrieden sein mit einer kompletten Leistung gegen eine schwierige Mannschaft.

Bei der Vorführung am Sonntag werden nur wenige Teams die Chance genießen, bei diesem Turnier gegen Frankreich anzutreten.