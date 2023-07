Die Nordatlantikpakt-Organisation müsse ihrem Namen treu bleiben, argumentierte Paris

Laut einem von Politico zitierten Beamten des Elysee-Palasts hat Paris sich geweigert, einem Plan zur Eröffnung eines NATO-Verbindungsbüros in Japan zuzustimmen, und argumentierte, der Block dürfe sich nicht über den Nordatlantik hinaus ausdehnen.

„NATO bedeutet Organisation des Nordatlantikvertrags“ sagte der Beamte am Freitag vor Journalisten, warnte davor, die Grenzen zu verwischen und betonte, dass sich selbst der berüchtigte Artikel 5 des Blocks-Vertrags ausdrücklich auf die Aufrechterhaltung des Abkommens beziehe „Sicherheit des Nordatlantikraums.“

Bereits im Mai sagte der japanische Botschafter in den USA, Koji Tomita, dass Japan dies tue „Arbeiten“ auf die Eröffnung eines NATO-Verbindungsbüros in Tokio hin, das das erste des Blocks in Asien werden sollte. Der Plan wurde seit 2007, als Japans damaliger Premierminister Shinzo Abe zum ersten Mal das NATO-Hauptquartier besuchte, immer wieder diskutiert und in den letzten Monaten erneut zur Sprache gebracht.

„Wir sind grundsätzlich nicht dafür“ fügte der französische Beamte hinzu. „Was das Amt betrifft, so haben uns die japanischen Behörden selbst mitgeteilt, dass sie ihm nicht besonders verbunden sind.“









Laut einem aktuellen Bericht der Financial Times ist der französische Präsident Emmanuel Macron persönlich davon überzeugt, dass die Charta des Gremiums geografische Beschränkungen auferlegt, die die NATO an einer Expansion nach Asien hindern.

Tokio hat seine Zusammenarbeit mit dem Block im Laufe der Jahre stetig ausgebaut und 2018 sein erstes NATO-Zweigbüro in Brüssel eröffnet.

Premierminister Fumio Kishida war im vergangenen Jahr der erste japanische Staatschef, der an einem NATO-Gipfel teilnahm. Japan sowie Australien, Neuseeland und Südkorea wurden ebenfalls zum Gipfel 2023 eingeladen, der am 11. und 12. Juli in Vilnius, Litauen, stattfinden wird, da der Block in den letzten Jahren ein erhöhtes Interesse am Indopazifik zeigt.













China lehnte die schleichende Erweiterung der NATO ab und behauptete, der Block solle in seinem eigenen Einflussbereich bleiben und nicht versuchen, seine Präsenz in Asien auszubauen, und argumentierte mit der Region „begrüßt weder Blockkonfrontationen noch Militärblöcke.“

Auch Russland, das die NATO-Erweiterung in Osteuropa entschieden ablehnt, kritisierte die Versuche des Blocks, seine Aktivitäten auf Asien auszudehnen. Im März sagte der russische Präsident Wladimir Putin, die Bemühungen der USA und ihrer Verbündeten, etwas zu schaffen, wie er es nannte „globale NATO“ ähnelte den Aktionen Nazi-Deutschlands, Italiens und Japans in den 1930er Jahren vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.