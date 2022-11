Frankie Grande „Dankbar, in Sicherheit zu sein“, nachdem er angegriffen und ausgeraubt wurde

Frankie Grande ist auf dem Weg der Heilung, nachdem er von zwei Teenagern angegriffen wurde.

Nach einem Bericht von TMZ unter Berufung auf NYPD-Quellen, dass die Großer Bruder Alaun wurde kürzlich in New York City angegriffen, Frankie sprach sich in den sozialen Medien aus, um seine Dankbarkeit für die unterstützenden Nachrichten zu teilen, die er erhalten hat.

„Danke für all Ihre Gedanken und Gebete“, schrieb er am 15. November auf Instagram Stories. „Ich bin so dankbar, dass ich sicher und geheilt bin. Bleiben Sie hell und sicher da draußen.“

E! News hat auch Frankies Vertreter um einen Kommentar gebeten und keine Antwort erhalten.

Laut NYPD ging Frankie am 9. November gegen 18:30 Uhr die 8th Avenue zwischen West 43rd und West 44th entlang, als er von zwei Teenagern von hinten geschlagen wurde.

Die Behörden sagten, die beiden Teenager – die 13 bzw. 17 Jahre alt sind – hätten die Tasche des Opfers entfernt und versucht, eine von Frankies Kreditkarten in einem nahe gelegenen Rauchergeschäft zu verwenden.