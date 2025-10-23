Smart und Fahrer auf Gehweg eingeklemmt

Ein Smart-Fahrer blieb gestern Abend auf einem schmalen Gehweg in Dreieich-Sprendlingen (Offenbach) stecken. „Da ist nichts dazwischengekommen“, sagte ein Polizeisprecher.

Nach eigenen Angaben konnte der 75-jährige Fahrer aufgrund mehrerer Baustellen und der unübersichtlichen Lage nicht mehr den richtigen Weg finden. Deshalb beschloss er, auf einem schmalen Fußweg weiterzugehen.

Dem Mann gelang es, noch einige Meter dorthin zu fahren, doch das Auto verkeilte sich dann zwischen dem Brückengeländer zum Hengstbach und einer Mauer. Nachbarn, die auf knirschende und quietschende Geräusche aufmerksam wurden, riefen die Polizei.

Da die Türen blockiert waren und der Rentner in seinem Auto eingeklemmt war, musste die Feuerwehr anrücken, um ihn durch ein Fenster zu befreien. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer leicht betrunken.