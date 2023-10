Die palästinensische Autorin Adania Shibli sollte am 20. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse den LiBeraturpreis des Vereins LitProm entgegennehmen, der Schriftstellerinnen aus dem globalen Süden für ein neu auf Deutsch erschienenes Werk auszeichnet.

Shiblis Roman „Minor Detail“ erhielt von einigen Kritikern großes Lob.

Die englische Übersetzung von Elisabeth Jaquette wurde 2020 veröffentlicht und kam in die engere Wahl für den National Book Award 2020 für übersetzte Literatur und im darauffolgenden Jahr in die Longlist des International Booker Prize.

Aber andere kritisierten es scharf, da es ihrer Ansicht nach antisemitische Narrative bediente.

Die deutsche Version des Buches trägt den Titel „Eine Nebensache“. Bild: Berenberg Verlag/dpa/picture Alliance

Die Zürcher Zeitung Tagesanzeiger fragte: „Kann in diesen Zeiten ein Roman, der Israel als Tötungsmaschine darstellt, mit Preisen geehrt werden?“ Der Beitrag bringt die Debatte im Vorfeld der weltgrößten Buchmesse auf den Punkt: Wie soll mit Literatur umgegangen werden, die „angeblich antiisraelische und antisemitische Stimmungen in den Kulturbetrieb trägt“?

Nach Szenen ausgelassener Pro-Hamas-Feierlichkeiten auf Berlins Straßen am Wochenende berichtet die deutsche Tageszeitung taz Auch er äußerte sich kritisch: „Statt Baklava für Passanten, die sich über den Tod israelischer Zivilisten freuen“, schreibt das Blatt, „werden auch Preise für Werke verliehen, die den Staat Israel als Mordmaschine darstellen, was vielleicht durchaus Beifall erntet.“ -gemeint sind Spender.“

Die Entscheidung der Jury liegt lange vor den Anschlägen der Hamas

In seiner Erklärung zur Bekanntgabe der Auszeichnung sagte der Verein LitProm, Shiblis Roman sei ein „rigoros komponiertes Kunstwerk, das von der Macht der Grenzen erzählt und davon, was gewalttätige Konflikte aus Menschen machen.“

Das war lange bevor die militante islamistische Gruppe Hamas, die von der EU, den USA, Deutschland und anderen als Terrororganisation eingestuft wird, am vergangenen Wochenende Israel angriff und die Zivilbevölkerung massakrierte. Doch schon als die Entscheidung über den Preisträger im Sommer 2023 fiel, sorgte sie für Kontroversen: Der WDR-Journalist Ulrich Noller verließ damals aus Protest die Jury.

Die palästinensische Autorin Adania Shibli Bild: Wikipedia

Adania Shibli wurde 1974 geboren und lebt und arbeitet sowohl in Berlin als auch in Jerusalem. Die palästinensische Autorin ist derzeit Writer-in-Residence am Literaturhaus Zürich und hatte 2021 die Friedrich-Dürrenmatt-Gastprofessur für Weltliteratur an der Universität Bern in der Schweiz inne.

Warum ein deutscher Kritiker das Buch als antisemitisch ansieht

Ihr Roman „Minor Detail“ besteht aus zwei Teilen.

Der erste erzählt von einem palästinensischen Mädchen, das während des Arabisch-Israelischen Krieges 1948 in der Negev-Wüste vergewaltigt und ermordet wird.

In der Wüste stationierte israelische Soldaten langweilen sich. Der Kommandant hat Halluzinationen. Auf einer Patrouille trifft er auf eine Gruppe Beduinen, die er erschießen lässt, bis auf das Mädchen und einen Hund, die beide ins Militärlager gebracht werden.

Der zweite Teil des Romans spielt Jahrzehnte später.

Ein Journalist aus Ramallah versucht, dieses Verbrechen zu verstehen.

Der taz Kritiker meinten, dass die Ich-Erzählung und der einfühlsame Ton des Buches ein Grundproblem des Textes verschleiern: Alle israelischen Soldaten werden als anonyme Vergewaltiger und Mörder dargestellt, während die Palästinenser Opfer schießwütiger Besatzer sind. Gewalt gegen israelische Zivilisten wird nicht erwähnt, vielleicht weil sie als legitimes Mittel im Befreiungskampf gegen die Besatzer gilt.

Dies, so die tazsei die „ideologische und menschenverachtende Grundlage“ des Buches.

Auch der Schluss des Romans wirke wie „eine Pamphlet-Anklageschrift“, in der noch einmal alle Stereotypen des Textes gebündelt würden, fügt der Kritiker hinzu.

Der Autor stimmte der Absage der Preisverleihung zu

Mittlerweile hat der LitProm-Verband auf die jüngsten Entwicklungen reagiert: „Aufgrund des Krieges in Israel“ sei „gemeinsam mit dem Autor“ beschlossen worden, die geplante Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse abzusagen, schreibt der Verein auf seiner Website .

„Im Moment hat niemand Lust zu feiern“, heißt es in der Erklärung weiter.

Der Verein zur Förderung von Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika fügte jedoch hinzu, dass er seinen Preis trotz der Kritik weiterhin an Adania Shiblis Roman „Minor Detail“ verleihen wolle.

Zuvor hatte sich der Autorenverband PEN Berlin zu der Kritik am Buch geäußert. „Kein Buch wird anders, besser, schlechter oder gefährlicher, weil sich die Nachrichtenlage ändert“, sagte Eva Menasse, Sprecherin des PEN Berlin.

„Entweder ist ein Buch preiswürdig, oder nicht. Die vor Wochen getroffene Jury-Entscheidung für Shibli war meiner Meinung nach eine sehr gute. Ihr den Preis zu entziehen, wäre grundsätzlich falsch, aus politischer Sicht.“ sowie aus literarischer Sicht“, fügte Menasse hinzu.

Buchmesse will israelische Stimmen fördern

Frankfurter Buchmesse-Direktor Jürgen Boos Bild: Sebastian Gollnow/dpa/picture Alliance

Unterdessen äußerte sich der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos, zu den Angriffen: „Wir verurteilen den barbarischen Terror der Hamas gegen Israel auf das Schärfste“, sagte Boos.

Er fügte hinzu, dass der Terrorismus gegen Israel allen Werten der Frankfurter Buchmesse widerspreche, die in „voller Solidarität an der Seite Israels“ stehe, sagte er. Daher wolle die Messe „jüdische und israelische Stimmen besonders sichtbar machen“.

Dazu wird die in Tel Aviv und Berlin lebende Autorin und Friedensaktivistin Lizzie Doron bei der Literaturgala am 21. Oktober über aktuelle Ereignisse in Israel sprechen.

Außerdem werde es „zusätzliche Momente auf der Bühne für israelische Stimmen“ geben, kündigte Boos an, etwa die Veranstaltung „Aus Sorge um Israel“.

Aufgrund von Reisebeschränkungen mussten jedoch einige Veranstaltungen abgesagt werden, beispielsweise zwei Konzerte israelischer Sänger.

Die israelische Autorin Lizzie Doron plädiert für mehr Menschlichkeit im Konflikt Bild: Uwe Zucchi/dpa/picture Alliance

Salman Rushdie wird in Frankfurt erwartet

In diesem Jahr findet die Frankfurter Buchmesse zum 75. Mal statt. Ein Highlight dürfte der Auftritt des Autors Salman Rushdie sein. Der indisch-britische Autor erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Für Rushdies Besuch werden strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Erst im August 2022 wurde der von Islamisten bedrohte Schriftsteller auf einer Bühne in den USA mit einem Messer angegriffen, wodurch Rushdie auf dem rechten Auge blind wurde.

Weitere große Themen auf der Buchmesse sind künstliche Intelligenz, der Klimanotstand und der Kampf gegen Populismus und Extremismus.

Auf vielen Podien der Buchmesse dürfte – neben der Diskussion über den Aufstieg der AfD und den anhaltenden Krieg in der Ukraine – der Nahostkonflikt das Hauptthema der Diskussion sein.

Ursprünglich war im Veranstaltungskalender der Messe lediglich eine Diskussion zum Thema „Krise der Demokratie in Israel“ vorgesehen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.