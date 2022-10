Frankfurter Buchmesse: Flucht oder Ziel? (nd-aktuell.de)

Bitte nicht zu sehr ärgern, sondern auftauen: gefrorene Rosenblätter Foto: dpa

Berlin 1928. Jan Böttchers Roman „Das Rosenexperiment“ bietet eine historische Kulisse mit emanzipatorischem Gehalt und weit mehr als diese Einzelteile. Im Saal 700 des Berliner Stadtschlosses ist Zenia Naujas Königin. Die lettische Doktorandin des verehrten Psychologen Zadek plant ein Experiment, dessen Grenzen sie mit schmalen Holzstreifen auf dem Boden der Halle markieren wird. Ihre Probanden sollen eine Rose aus dem markierten Bereich fischen, den sie auf den ersten Blick nicht erreichen können. Es sollte drei mögliche Lösungen geben. Ärger unvermeidlich.

Im Schloss des entthronten Kaisers hatte sich (im Roman wie in Wirklichkeit) die Fakultät für Psychologie der Friedrich-Wilhelms-Universität eingenistet. Dort sowie im nahe gelegenen Swedish Café erforschten der Pionier der Psychologie, Kurt Tsadek Lewin, und seine Doktoranden psychische Spannungen, innere Bedürfnisse und emotionales Handeln. Im Buch heißt er Leonard Zadek. Dabei folgt er einer bestimmten Technik: „Wir müssen den Ärger erzeugen, um ihn anzuschauen, sonst verschwenden wir zu viel Zeit damit, auf Zufälle auf der Straße zu warten.“

Dem 1973 in Lüneburg geborenen Romancier Jan Böttcher, der anhand von Lewins amerikanischen Schriften auf das Experiment und seine Berliner Protagonisten stieß, war es nicht nur ein Thema, das sich hier emanzipierte, auch die studierenden Frauen – eine wissenschaftliche Gruppe hielt ihr den Spiegel vor zu seiner Zeit. Böttcher schafft ein Zeitfenster dieses Aufbruchs und füllt das Jahr 1928 mit Leben. Hier entfaltet er sein Panorama der Geschichte der Psychologie; die Hauptfiguren sind Frauen: Zenia Naujas, die besessene Forscherin, freundet sich mit Helene Lassahn an, einer Kellnerin im schwedischen Café, und macht sie zu ihrer Assistentin.

Mit großem Einfühlungsvermögen erschafft Jan Böttcher ein Figurengespann, das einen Ausschnitt der Berliner Wirklichkeit vor 100 Jahren imaginiert. Damals gab es in Berlin einen Emanzipationsschub, Berlin „wurde zu einem Laboratorium des Frauenlebens jenseits der standesamtlichen Eheschließung und mit eigenem Geld aus einem Job“, schreibt Annett Gröschner in ihrem Buch „Berolinas böse Töchter“ über die Berliner Frauenbewegung: „ Wer als junge Frau nach Berlin zieht, (…) wird zur Großstadtbewohnerin, das ist ihr verbindendes Selbstverständnis, wie Sturheit und Selbstermächtigung.«

Böttchers Figur Helene Lassahn ist eine junge Frau aus der Arbeiterklasse, die ihr Studium abgebrochen hat, als Kellnerin und Kindermädchen arbeitet und ihre Chance wahrnimmt, bei Zenia Naujas am Psychologischen Institut zu forschen. Sie hilft bei den Wutexperimenten, erlebt die befreiende Energie der Gemeinschaft, des Lernens im Kolloquium. Das legendäre Kolloquium hat es wirklich gegeben. Die Gruppe um den Psychologen erforschte die Übersättigung und entdeckte dabei auch das, was wir heute Burnout nennen. Oder dass wir uns an unvollendete Handlungen besser erinnern als an abgeschlossene.

Im Seminar schauen sie Buster Keaton zu: »Warum war der Typ auf dem Bildschirm so lustig, als er ging? Mit der Welt umhereilend und so diszipliniert, so unglaublich schnell zugleich, flog er fast, aber mit äußerster Zurückhaltung in seinen Gliedern. Und die ganze Welt um ihn herum erschien ihm immer seltsamer und extravaganter, weil sein Körper es nicht kommentierte. Er blieb auf der anderen Seite – allein, rennend, auf der Flucht vor den weiß gekleideten Frauen. die überall waren. der ihn gejagt hat. Er ist gerannt und durfte nicht lachen, das hätte den Zauber gebrochen.« Er rennt einen Berg hinunter und gerät in eine Lawine aus Pappmaché-Schutt, bis ihn die Frauengruppe auch dort trifft, am Fuße einer steilen Hang und erwischt ihn beinahe.

Die Szene könnte als Sinnbild für den Roman gelesen werden. Es stammt aus Buster Keatons Stummfilmkomödie »Seven Chances« von 1925. Zenia Naujas, lachend dem Kino entfliehend, läuft durch halb Berlin. Durch die Stadt, durch die Zeit. Professor Zadek beschreibt die Fluchtszene von Buster Keaton im nächsten Seminar als Ganzes: eine Figur, die durch ihre Einzelteile nicht hinreichend erklärt werden kann.

Wohin führt die Denk- und Forschungsfreiheit, die Wut, die unsere beiden Hauptfiguren in einem bestimmten Kontext erzeugen? Mitgerissen stolpern wir über die Fallstricke des Autors und entdecken manches erst in der Kontemplation. Das Staunen bleibt. Zum Abschluss des Seminars zur Buster-Keaton-Filmbeobachtung fragt Professor Zadek: »Ist die Fluchtbewegung stärker oder das Zielstreben? (…) Anders gesagt: denkt der Betrachter überhaupt an das Ziel?

Jan Böttcher: Das Rosenexperiment. Struktur, 367 S., gebunden, 23 €.