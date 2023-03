Eintracht Frankfurt-supporters zijn betrokken geweest bij gewelddadige botsingen met rivaliserende fans en de lokale politie in Napels, Italië, in de aanloop naar de terugwedstrijd van hun team in de achtste finales van de Champions League tegen SSC Napoli op woensdagavond, dat Frankfurt die avond met 3-0 verloor.

Ondanks dat de Duitse club hun volledige kaarttoewijzing voor de wedstrijd op de Stadio Diego Armando Maradona na een reeks juridische ruzies met de Italiaanse autoriteiten (zie hieronder) reisden nog enkele honderden ultra’s uit Frankfurt naar de Zuid-Italiaanse havenstad, vergezeld van “geallieerde” ultra’s van het Italiaanse Atalanta.

De meerderheid arriveerde dinsdagavond met de trein en werd onder politiebegeleiding per bus naar het Royal Hotel Continental aan de kust in het centrum van Napels gebracht. Ze kregen woensdagochtend gezelschap van nog eens 100 fans.

Woensdag rond het middaguur, met hun aantal tot ongeveer 600, verlieten de Frankfurt-fans het hotel en marcheerden langs de promenade, nauwlettend in de gaten gehouden door de Italiaanse antiterreurpolitie. Toen het ’s middags begon te regenen, schuilden ze in cafés op de Piazza del Gesu.

Lokale Italiaanse media meldden dat Frankfurt-supporters met geldige kaartjes in de thuissecties naar het stadion mogen gaan, op voorwaarde dat ze geen geregistreerd adres in de stad Frankfurt hebben. De rest zou terug naar het hotel worden begeleid om de wedstrijd op een groot scherm te bekijken.

De sfeer bleef relatief ingetogen tot laat in de middag, toen de politie posities innam om Frankfurt-fans terug naar hun hotel te begeleiden, stenen en flessen werden gegooid en schermutselingen volgden.

De situatie escaleerde verder toen lokale Napoli-ultra’s ter plaatse kwamen en de Frankfurt-ultra’s en de politie aanvielen met divers vuurwerk en vuurwerk. Ook werd in ieder geval één politieauto in brand gestoken.

Waarom zijn uitsupporters niet toegestaan?

Volgens de UEFA-regels zijn thuisclubs verplicht om 5% van de totale stadioncapaciteit aan te bieden aan supporters van het bezoekende team in een duidelijk afgescheiden deel van het stadion. Eintracht Frankfurt had daarom het recht om 2.700 kaartjes aan hun supporters te verkopen voor de wedstrijd, waarvoor veel fans al reis en accommodatie hadden geboekt – deels op zes door de club gecharterde vluchten.

Echter, na een uiteindelijk onsuccesvolle reeks juridische uitdagingen, koos Eintracht ervoor om hun kaarttoewijzing helemaal af te wijzen en de chartervliegtuigen te annuleren, waardoor het team moest proberen een 0-2 nederlaag in de eerste etappe ongedaan te maken zonder de steun van hun supporters.

Op de avond van maandag 6 maart werd Eintracht door het bestuursorgaan van het Europese voetbal, de UEFA, geïnformeerd dat het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken een decreet aan het voorbereiden was voor de volgende ochtend dat SSC Napoli zou verbieden kaartjes te verkopen aan Frankfurt-fans.

Lokale omroep in Frankfurt Hessische Rundfunk (HR) meldde dat de Italiaanse autoriteiten zelfs algemene lokale verbodsbevelen voor Duitse burgers in de stad Napels overwogen, daarbij verwijzend naar de vrees voor gewelddadige botsingen tussen rivaliserende supporters.

In de aanloop naar de heenwedstrijd in Frankfurt, drie weken geleden, werden door de politie twintig gebiedsverboden uitgevaardigd nadat drie Italiaanse fans waren aangevallen in het district Sachsenhausen. Er waren ook meldingen van mensen die uit auto’s met Italiaanse kentekenplaten kwamen om Frankfurt-fans aan te vallen. De wedstrijd zelf verliep zonder noemenswaardige incidenten, afgezien van een paar handgemeen in de uitwedstrijd tussen Napoli-fans onderling, van wie er 2.600 de reis maakten. In totaal werden negen mensen tijdelijk in hechtenis genomen.

Eintracht Frankfurt ging aanvankelijk met succes in beroep tegen het decreet en kreeg op 11 maart een tijdelijk bevel dat de koplopers van de Serie A verplichtte om uittickets aan te bieden voor de terugwedstrijd.

Een nieuw decreet van de plaatselijke prefectuur van Napels op 12 maart verbood de Italiaanse club echter om kaartjes te verkopen aan mensen met een geregistreerd adres in de stad Frankfurt.

“Dit nieuwe decreet is, zowel qua inhoud als qua rechtvaardiging, niet minder onwettig en ook volkomen onpraktisch, aangezien tweederde van onze fans niet eens uit Frankfurt (zelf), maar uit de (grotere) regio komt”, aldus de verklaring. Eintracht bestuurslid en rechtsbijstand Philipp Reschke, omdat de club opnieuw in beroep ging.

De volgende dag, 13 maart, bevestigden lokale rechtbanken de geldigheid van het decreet en verwierpen het beroep van Eintracht, waardoor Frankfurt officieel hun volledige kaarttoewijzing afwees. Maar er zijn toch enkele honderden ultra’s gereisd.

In Napels probeert Eintracht Frankfurt een 0-2 nederlaag uit de heenwedstrijd ongedaan te maken. Maar ze zullen het zonder hun supporters moeten doen. Afbeelding: Arne Dedert/dpa/foto alliantie

Kritiek en angst voor het openen van ‘Pandora’s doos’

Na het juridische gekibbel hebben de Italiaanse autoriteiten en SSC Napoli te maken gehad met felle kritiek van onder meer Eintracht Frankfurt, de Duitse voetbalbond (DFB), de Duitse regering, de Duitse politie en de UEFA.

“Dit is een trieste dag voor het voetbal”, zegt Eintracht rechtsbijstand Reschke. “En dit zou mogelijk de doos van Pandora kunnen openen. We hopen dat dit geen precedent schept.”

Woordvoerder van de raad van bestuur van Eintracht – en huidige CEO van de Duitse voetbalcompetitie (DFL) – Axel Hellmann zei tegen DPA: “Dit is een ernstige en onaanvaardbare inbreuk door de Italiaanse autoriteiten op de cultuur en implementatie van de Europese clubcompetitie. het deel van de Italiaanse staat dat het zichzelf niet in staat acht om een ​​Champions League-wedstrijd met 2.500 uitfans te organiseren. De UEFA wordt nu opgeroepen ervoor te zorgen dat dit geen precedent schept en de integriteit van de competitie in gevaar brengt.”

En UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft zijn steun aangeboden, vertelde de Duitse omroep ZDF op dinsdag: “We moeten zeggen dat als zoiets gebeurt, we gewoon niet spelen. Het is heel simpel: we zullen de regels veranderen. We moeten dringend iets doen, want dit besluit van de Italiaanse autoriteiten is absoluut niet correct.”

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser (SPD), heeft zich ook uitgesproken en zei dat de maatregelen contra-intuïtief zijn. “Bij wedstrijden met een hoog risico moeten alle veiligheidsmaatregelen grondig worden gecontroleerd voordat alle fans van een team als laatste redmiddel worden geweerd”, zei ze. “Zo’n extreme maatregel riskeert mogelijk verdere escalatie.”

Dario Minden, van de officiële fanverbindingsafdeling van Eintracht Frankfurt en lid van de Duitse landelijke supportersgroep Onze Kurveis het ermee eens en zegt: “Het risico op gevaar is alleen maar groter geworden door deze veronderstelde veiligheidsmaatregelen. De veiligste manier van handelen is om mensen aan de andere kant te hebben. Want wat je ook doet, en of je het nu leuk vindt of niet, Napels zal niet een Frankfurt-vrije zone zijn.”

Zelfs de voorzitter van de Duitse politiebond (GdP), Jochen Kopelke, had kritiek op de Italiaanse aanpak. Dat vertelde hij aan de Duitse sport-tv-show Sportschau dat “dergelijke maatregelen nuttig kunnen zijn als het gaat om de taak van de politie om gevaar af te wenden”, maar voegde eraan toe dat ze de kans vergroten dat gewelddadige fans elkaar ontmoeten om ergens anders te vechten, weg van het stadion.

Tot slot meende sportadvocaat Thomas Summerer dat de Italiaanse autoriteiten onrechtmatig hebben gehandeld. “Een ticketverbod voor fans die in Frankfurt wonen, is in strijd met de Europese wetgeving”, zei hij Sportschau. “Het vormt in feite een inreisverbod voor Italië. Aangezien de reden voor het bezoek het bijwonen van de wedstrijd is, is het een beperking van de vrijheid van dienstverlening. De gebruikers van een dienst, zoals de aanwezigen bij een sportevenement, mogen niet worden verhinderd van het binnenkomen van een land door een (EU) lidstaat.”

De sfeer in Napels bleef over het algemeen tot laat in de middag vredig Afbeelding: Oliver Weiken/dpa/foto alliantie

Wat gebeurde er woensdag in Napels?

De meeste reizende Eintracht Frankfurt-supporters in Napels behoren tot of staan ​​dicht bij de hardcore “Ultras Frankfurt” (UF) van de club en worden naar verluidt vergezeld door collega-ultra’s van de Italiaanse club Atalanta, met wie ze vriendschappelijke banden hebben.

Dergelijke zogenaamde “fanvriendschappen” zijn gebruikelijk binnen de “ultra”-subcultuur van het Europese voetbal, vaak binnen landen (Schalke en Neurenberg zijn de meest bekende in Duitsland) maar ook over de grenzen heen.

De “ultra” -stijl van voetbalondersteuning, gekenmerkt door vlaggen, spandoeken, gezangen en kleurrijke choreografieën als uitdrukking van onvoorwaardelijke steun voor een club, ontstond in de jaren zeventig en tachtig in Italië en kwam pas eind jaren negentig in Duitsland aan. Bijgevolg zien veel Duitse ultra’s Italië nog steeds als het moederland van de subcultuur en hebben ze Italiaanse ultra’s – zowel vrienden als vijanden – hoog in het vaandel staan.

Het is om deze reden dat een reis naar Napels, een stad rijk aan Italiaans voetbal en ultracultuur, en ooit de thuisbasis van de legendarische Diego Maradona, een aantrekkelijke bestemming is voor de ultra’s van Eintracht Frankfurt, die een kans zien om zich te meten met hun Napoli-tegenhangers. samen met hun vrienden uit Atalanta.

In de afgelopen jaren haalden Eintracht Frankfurt-supporters over het algemeen positieve krantenkoppen over de hele wereld vanwege hun gepassioneerde steun, onder meer toen ongeveer 30.000 van hen in april 2022 het Camp Nou van Barcelona overnamen, op weg naar de club die de Europa League won.

Hoewel Duitse ultra’s over het algemeen politiek links zijn en zelden actief op zoek zijn naar geweld, zullen ze vaak reageren als ze worden uitgelokt door rivaliserende groepen of door de politie. Sommige Italiaanse echo’s daarentegen hebben een meer gewelddadige reputatie, en de aanwezigheid van de ultra’s van Frankfurt in het stadscentrum van Napels zal waarschijnlijk als een opzettelijke provocatie zijn beschouwd.

Bewerkt door: Felix Tamsut