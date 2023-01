Frankfurt am Main – Heute der 87

Mit Superfood und nachhaltigem Futteranbau für klimafreundlichere Milch: Nestlé Deutschland informiert auf der IGW 2023 über Fortschritte beim Klimamilchhof – Mission Klimamilch (Teil 3). Internationale Grüne Woche in Berlin. Auf der Messe dreht sich alles um Themen wie Ernährung, Klimaschutz, Ressourcenschonung und Landwirtschaft. Unter den Ausstellern ist auch Nestlé Deutschland vertreten. Am Messestand präsentiert das Unternehmen den ersten Klimamilchhof in Nordhessen, den es gemeinsam mit der Molkerei Hochwald und der Hochschule Nürtingen-Geislingen (HfWU) Ende 2021 gestartet hat. Das Pilotprojekt zeigt, wie zum Beispiel Superfood für Kühe und nachhaltiger Futteranbau können dazu beitragen, die Treibhausgasemissionen pro Kilogramm Milch zu reduzieren. Mit neuen Projektbetrieben möchte Nestlé Deutschland in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Milchwirtschaft (BMI) weitere Lerneffekte im Bereich der Emissionsminderung in Milchviehbetrieben erzielen.