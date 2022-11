Frankfurt aM – Das Frankfurter Start-up CloudEatery steigt in Wi. mit einem neuen Wachstumsmodell

Johannes B. Kerner steigt als Investor bei CloudEatery ein / Unternehmen Delivery Kitchen setzt auf Joint Venture. Kerner, die Gründer des innovativen digitalen Cloud-Kitchen-Konzepts, Matthias Schneider und Remo Gianfrancesco, haben einen prominenten Investor gewonnen. Zudem sollen Joint Ventures mit erfahrenen Gastronomen die Expansion vorantreiben. Neben dem Frankfurter Gründungsstandort wird CloudEatery mit neuen Partnern weitere Standorte in Frankfurt, Köln, Berlin und München eröffnen. Weitere Städte sollen folgen.

Mit „The Fastest Food Plaza in Frankfurt“ hat das Start-up CloudEatery im Februar dieses Jahres ein neues digitales Bestellerlebnis gelauncht, das große Auswahl und schnelle Lieferung vereint. Die Gründer des Unternehmens haben das CloudEatery-Konzept entwickelt, um die üblichen Schmerzpunkte von Lieferdiensten zu seinen Stärken zu machen. In der Küche sind alle Prozesse durchgängig digitalisiert und schaffen eine in der Gastronomie noch nie dagewesene Transparenz. Alle Gerichte sind so konzipiert, dass sie in wenigen Minuten nach der Bestellung fertig gestellt und gleichzeitig versandbereit sind. CloudEatery hat keinen eigenen Fahrerpool und setzt auf die Lieferservice-Partner Lieferando, Uber Eats, Eatura und Wolt.

Die beiden Gründer Matthias Schneider und Remo Gianfrancesco, die auf einschlägige Erfahrungen im Food- und Lieferservicegeschäft zurückgreifen können, sehen im Einstieg von Johannes B. Kerner einen Meilenstein in der noch jungen Firmengeschichte. „Wir erwarten viel von der Teilnahme und Partnerschaft mit Johannes. Als prominenter Moderator – auch einer bekannten Kochshow – teilt er unsere Leidenschaft für gutes Essen“, sagt Gianfrancesco. Zeitgleich mit Kerners Einstieg eröffnet das Start-up einen weiteren Standort in Berlin: einen CloudEatery Foodcourt mit zunächst sieben Liefermarken auf 650 Quadratmetern in zentraler Lage in Berlin Mitte.

„Die Idee der CloudEatery als ‚Fastest Food Plaza‘ hat mich überzeugt“, sagt Johannes B. Kerner. „Mit der besonders schnellen Lieferung haben wir etwas, was uns von herkömmlichen Lieferdiensten unterscheidet. Zudem präsentieren wir eine absolut ansprechende und abwechslungsreiche Speisenauswahl. Die Kombination aus Vielfalt und Schnelligkeit ist der USP.“ Sie können über die Lieferdienste und über die CloudEatery-App bestellen, die von unserem eigenen Tech-Team programmiert wurde. Wie auf einem virtuellen Marktplatz präsentiert CloudEatery authentische Gerichte mit seinen Marken Vegan Pirates (vegan), NokoNoko (frisch & gesund), Koro cooks (in Kooperation mit der Berliner Drogerie), Hey Liebling! (Hausmannskost), Nonna Filomena (Italienisch), Curry Tyga (asiatische Currys) und Lilly Krokant (Kuchen und Süßigkeiten).

Joint Venture optimiert das Erfolgskonzept

„Unser innovatives digitales Cloud-Küchenkonzept für die Lieferbranche verbindet Schnelligkeit mit Vielfalt und Kulinarik“, sagt Schneider. „Trotz des Corona-bedingten Personalengpasses konnten wir es im Laufe des Jahres erfolgreich etablieren. Mit dem Joint-Venture-Modell optimieren wir das Geschäftsmodell strategisch.“ Die CloudEatery Holding ist weiterhin für das Gesamtkonzept verantwortlich, die Joint-Venture-Partner für den Betrieb der Filialen. Dadurch kann das „Mutter“-Unternehmen die digitale Plattform, das kulinarische Angebot, die Einkaufsplattform und das Marketing sowie die kontinuierliche Optimierung der Präsenz auf den Lieferplattformen intensiv vorantreiben. Die Partner übernehmen das Management in den Standorten vor Ort. „So können wir Kräfte und Ressourcen effizient bündeln“, sagt Geschäftsführer Remo Gianfrancesco, der zuvor beim weltgrößten Caterer den Einkauf in verschiedenen europäischen Ländern verantwortete.

Ausbau der proprietären Technologieplattform

Die Weiterentwicklung der App-eigenen Software, die zu 100 % cloudbasiert ist, wird vorangetrieben. Es funktioniert wie ein Backend, macht alle Prozesse digital steuerbar und wird laufend an die Erfahrungen im laufenden Geschäft angepasst. So können die Customer Journey und der Betrieb kontinuierlich optimiert werden. Zwei Hochleistungsserver in Süddeutschland sorgen für hohe Sicherheit und Verfügbarkeit. „Dank der neuen arbeitsteiligen Joint-Venture-Struktur können wir uns jetzt noch stärker einem tragenden Standbein des Unternehmens widmen“, sagt Gianfrancesco. „Die Investition in unsere eigene, selbst entwickelte Software war die absolut richtige Entscheidung und wird auch in Zukunft viel Potenzial zeigen.“

Johannes B. Kerner ist als Fernsehmoderator, Journalist und Fußballkommentator bekannt. Der gebürtige Bonner hat zahlreiche Fernsehsendungen moderiert, darunter „Das Spiel beginnt“ (ZDF), „Die große Terra-X-Show“ (ZDF) und die Kochshow „Kerners Köche“ (ZDF).

CloudEatery ist das Delivery Kitchen-Unternehmen, das Essenslieferungen verschiedener selbst entwickelter Marken am schnellsten liefert. Nach der Eröffnung des ersten Standorts im Februar 2022 in Frankfurt folgten weitere Joint-Venture-Standorte in Frankfurt, Köln und Berlin. Im Winter 2022 kam Johannes B. Kerner hinzu. Die selbst entwickelten und gebrandeten Gerichte vermitteln ein digitales Markthallenerlebnis, das außergewöhnliche Qualität mit attraktiven Zubereitungen und hippen Zutaten verbindet. Die Firmengründer Matthias Schneider und Remo Gianfrancesco bringen einschlägige Branchenerfahrung aus den Bereichen Food, Catering und Delivery mit.

www.cloudeatery.kitchen

www.esse.now

