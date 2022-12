Frank Warren verspricht „massives 2023“ für die Schwergewichtsklasse mit großen Kämpfen für Tyson Fury, Joe Joyce und Daniel Dubois

Nach einem enttäuschenden Jahresende mit einigen großen Kämpfen, die ins Wasser fallen, hat Frank Warren ein actionreiches Jahr 2023 versprochen.

Zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2022 hatten Boxfans erwartet, einige herausragende Duelle gesehen zu haben, darunter Tyson Fury gegen Anthony Joshua, Terence Crawford gegen Errol Spence Jr. und Conor Benn gegen Chris Eubank Jr.

Getty Die Verhandlungen für Fury vs. Joshua brachen fast so schnell zusammen, wie sie begonnen hatten

Aus verschiedenen Gründen fand jedoch keiner dieser Kämpfe statt und stattdessen kam es zu einem dritten Kampf zwischen Fury und Derek Chisora, der genau so endete, wie alle erwartet hatten, Joshua hat nicht gekämpft und Crawford wird am Samstagabend gegen David Avanesyan antreten.

Vor diesem Hintergrund hat Promoter Warren darauf bestanden, dass das nächste Jahr anders sein wird, zumindest unter den Kämpfern, mit denen er im Schwergewicht zusammenarbeitet.

Fury hatte ein typisch turbulentes Jahr 2022 und besiegte Dillian Whyte im April auf spektakuläre Weise, dann zog er sich zurück und kehrte zurück und beendete das Jahr mit einem überwältigenden Sieg gegen Chisora.

In der Zwischenzeit verzeichnete Joe Joyce einen Karrierebesten Stoppsieg gegen den ehemaligen Schwergewichts-Weltmeister Joseph Parker, und Daniel Dubois reiste nach Amerika, um „regulärer“ WBA-Champion zu werden, bevor er in seinem letzten Kampf mit Kevin Lerena einen Schrecken überlebte und durch KO in der dritten Runde gewann.

In einer Kolumne für Beförderungen in Queensbury skizzierte Warren, dass alle drei Männer nächstes Jahr große Kämpfe haben werden, wie er sagte: „Die Hauptsache ist, dass Tyson ohne Pannen durchgekommen ist und jetzt steht der Schwergewichtsklasse ein gewaltiges Jahr 2023 bevor.

„Wir müssen jetzt die losen Enden des Usyk-Kampfes zusammenbinden, und dann, wenn alles gut geht, wird Joe Joyce ins Spiel kommen.

Fury hat gesagt, er wolle 2023 sowohl gegen Usyk als auch gegen Joyce kämpfen

„Ich bin fest davon überzeugt, dass der Boxsport im nächsten Jahr sein Bestes geben und an die Spitze zurückkehren wird, wobei die größten und besten Kämpfe ausgetragen werden.

„Nach einem frühen Schrecken hielt sich Daniel Dubois mit einer erfolgreichen ersten Verteidigung seiner WBA-Weltmeisterschaft gegen einen guten Kämpfer in Kevin Lerena mittendrin.

„Daniel ist jetzt im Spiel und es gibt kein Zurück mehr. Wenn er fit ist und wieder feuert, werden wir ihn wieder gegen Top-10-Gegner antreten lassen.

„Dies ist die Firma, die er behalten muss, um sich auf einen Schuss auf die großen Geschütze der Division vorzubereiten.“