Frank Popp Ensemble: Erschienen (nd-aktuell.de)

Das von Frank Popp selbst gestaltete Cover von »Shifting«. Foto: dpa

Vor etwa 14 Jahren verschwand das Frank Popp Ensemble einfach. 2003 hatte die Band den Hit »Hip Teens Don’t Wear Blue Jeans«. Ein fantastisches Lied. Durch und durch Northern Soul. Beim ersten Hören konnte man fast glauben, es sei ein wiederentdeckter Klassiker. Das im gleichen Jahr erschienene Album »Ride on!« wurde den Maßstäben des Hits gerecht.

Kaum zu glauben, aber Popps musikalische Sozialisation begann mit Metal. Später stieß er auf die Punk- und Psychobilly-Szene. Und hier begegnete er zum ersten Mal »Northern Soul«. Dies ist die britische Subkultur, die in den späten 1960er Jahren amerikanische Soul-Klassiker feierte und so zu einem großen Einfluss auf Mod-Bands wie The Jam und The Style Council wurde.

Popp begann auf seinem Computer mit Samples dieser Musik zu experimentieren. Auf der ersten Single „High Voltage“ hört man es noch deutlich. Das klingt alles sehr nach Fat Boy Slim, Moby oder gar Deee-Lite. Als Popp den Jazzsänger Sam Leigh-Brown traf, war das Konzept des Frank Popp Ensembles geboren. Vor allem »Hip Teens« kam in Indie-Kreisen gut an. Frank Popp stellte eine neunköpfige Band für Live-Auftritte zusammen, kombinierte ihren Sound aber weiterhin mit Samples. Der Durchbruch gelang mit einem Coca-Cola-Werbespot mit »Hip Teens«.

14 Jahre nach der letzten Frank-Popp-Veröffentlichung knüpft das neue Album »Shifting« nahtlos an diesen Sound an. Und das ist keineswegs veraltet. Vielleicht ist die neue Platte sogar noch besser als »Ride on!«. Das musikalische Spektrum des Ensembles hat sich erweitert. 15 souveräne Songs ohne einen einzigen Durchhänger.

Allen Songs gemeinsam ist, dass sie klingen, als würde man Kalifornien an einem Wintertag Ende der 1960er Jahre träumen. Aber auch wie Berlin auf einer Party im Februar 2023. Keine Retromusik, sondern eine Referenzorgie.

Die größte Überraschung ist sicherlich der Track »Veil«. Es klingt, als hätte Lee Hazelwood versucht, den Sound der Beatles aus ihrer „Revolver“-Zeit in seine Songs zu übertragen. Eine magische Mischung! Die Songs »Turn up« und »Born to lose«, gesungen von Jesper Munk, sind echte Frank-Pop-Momente.

Ein weiterer großer Soul-Hit ist »Save me Saturday«, gesungen von Kat Ott. »Drifting« dagegen klingt, als hätte Air Ende der 60er Jahre Aufnahmen für »Moonsafari« getestet. Und »Your Heroes« klingt ein bisschen so, als hätte Air Iggy Pop oder Jarvis Cocker oder beide am Gesang gewonnen. Nur Munk singt hier und zeigt eine unglaubliche Wandlungsfähigkeit. Dagegen klingt »Vertigo«, aufgenommen mit Aydo Abay, ein bisschen wie die späten Pixies. Natürlich ist auch Sam Leigh-Brown wieder dabei und singt ein rundum gelungenes Cover von Bobby „Blue“ Blands „Ain’t No Love In The Heart Of The City“.

Dass Frank Popp Grafikdesigner ist, trägt übrigens maßgeblich zum Genuss des Albums bei. Nicht nur die Musik auf dieser Platte ist wunderschön, sondern auch das Cover.

