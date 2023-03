MMA-icoon Francis Ngannou heeft onthuld dat zijn debuutboksgevecht tegen Anthony Joshua of Deontay Wilder zou kunnen zijn.

Na onlangs afscheid te hebben genomen van de UFC, heeft Ngannou gezegd dat hij nu zijn hand in het boksen wil proberen – en hij kijkt uit naar een topmededinger.

GETTY Francis Ngannou heeft onlangs de UFC verlaten en roept de beste zwaargewicht boksers op

De voormalige UFC-zwaargewichtkampioen vertelde onlangs aan ESPN: “Mijn volgende stap moet boksen zijn.

“Ik wil eerst één bokswedstrijd doen en dan misschien teruggaan naar MMA, want ik geniet nog steeds van MMA. Ik wil een paar boksgevechten doen.

“We werken aan wat dingen en hopelijk kan ik over een maand of twee met een aankondiging komen over mogelijke vechtdata en locaties.

“Het duurt iets langer dan ik had verwacht, maar het komt goed. Grote dingen komen met de tijd.”

In termen van wie hij zal bevechten, zei de 36-jarige: “Ik beschouw iedereen (als een tegenstander).

“Ik sprak met (promotor) Eddie Hearn over Anthony Joshua, ik weet niet wat er gaat gebeuren.

Ngannou’s meest waarschijnlijke opties voor zijn debuutboksgevechten zijn Joshua en Wilder

“Het meest waarmee we hebben gesproken, is het team van Deontay Wilder. We hebben wat uitwisselingen gehad en zijn in feite tot een soort mondelinge overeenkomst gekomen.

En het lijkt erop dat Wilder ook klaar is voor de uitdaging, want toen hem werd gevraagd of hij het gevecht zou aangaan tijdens een optreden op Trill Boxing, antwoordde Wilder: “Zeer zeker, ik hou van Francis.”

Wilder vervolgde: “Ik heb zelfs over dit idee nagedacht. Ik zei ‘oké, laten we er een deal van twee gevechten van maken.

“Iedereen komt altijd naar boksen, laten we dit doen; jij komt naar mijn s***, ik kom naar de jouwe.”