Der längste Schauspielerstreik der Geschichte gegen Film- und Fernsehstudios ist endlich beendet.

Ab Donnerstagmorgen dürfen Schauspieler wieder arbeiten, da ihre Gewerkschaft – SAG-AFTRA – einen vorläufigen Deal in der Hand hat. Es muss noch ratifiziert werden, beinhaltet aber Gehaltserhöhungen, Schutz vor künstlicher Intelligenz und Streaming-Boni.

Bisher haben die Studioleiter nicht auf die Interviewanfrage von NPR geantwortet. In einer Erklärung bezeichnete die Allianz der Film- und Fernsehproduzenten die vorläufige Vereinbarung als „ein neues Paradigma“ und sagte, sie freue sich darauf, dass die Branche die Arbeit des Erzählens großartiger Geschichten wieder aufnehme.

SAG-AFTRA-Präsident Fran Drescher sprach mit Alles in Betracht gezogen Gastgeberin Ailsa Chang am Donnerstag über den Deal.

Ailsa Chang: Zunächst sollte ich darauf hinweisen, dass die Mitarbeiter von NPR News ebenfalls Mitglieder von SAG-AFTRA sind, wir jedoch einen anderen Vertrag haben. Wir streikten nicht. Wir haben die ganze Zeit gearbeitet. Jetzt macht auch ihr euch an die Arbeit. Also sagen Sie mir, Fran, was war Ihrer Meinung nach der Durchbruch, der zu diesem Deal geführt hat, nach fast vier Monaten Streiks der Schauspieler?

Fran Drescher: Nun, wir haben in der Zeit, in der wir streikten, Fortschritte gemacht, außer natürlich, als die AMPTP beschloss, entweder auszutreten oder sich selbst Zeit zu nehmen, bevor sie mit einem Gegenvorschlag zurückkam. Die Zeit war also normalerweise produktiv. Und als wir wirklich an einem Punkt angelangt waren, an dem sie nicht nur die Idee wirklich verstanden haben, dass dies ein neuer Aufbruch ist, dass dies eine neue Führung ist, dass dies eine historische Zeit ist und dies eine bahnbrechende Verhandlung erfordert – was auch immer das war Als wir darüber sprachen, was auch immer wir brauchten, beschlossen sie, ihre Überlegungen anzustellen und sich zusammenzutun, um ihre eigene Lösungsversion zu entwickeln.

Chang: Lassen Sie mich über diesen neuen Morgen sprechen, wie Sie ihn erwähnen. Glauben Sie, dass der Schutz für künstliche Intelligenz in diesem Vertrag umfassend genug ist, um mit dieser sich schnell entwickelnden Technologie Schritt zu halten? Oder denkst du, Fran, dass du dieses KI-Thema in drei Jahren, wenn dieser Vertrag ausläuft, noch einmal neu verhandeln musst?

Drescher: Nun, ich denke, dass es eine andauernde Diskussion und möglicherweise ein andauernder Kampf sein wird, denn in der Welt der KI entsprechen drei Monate einem Jahr. Also bekamen wir alles, was wir zu bekommen glaubten, um unsere Mitglieder für die Dauer dieses Vertrags zu schützen. Aber wir haben auch darum gebeten, dass wir uns alle zweimal im Jahr treffen, um den Puls der Technologie zu messen.

Chang: Ich denke, man geht davon aus, dass man sich noch einmal mit der KI-Thematik befassen wird.

Drescher: Wir würden darüber reden, weil wir uns auf der gleichen Seite für die Bundesregulierung zusammenschließen müssen und auch, um uns beide vor Piraterie zu schützen. Wissen Sie, da gibt es eine Menge, an der wir wirklich zusammenarbeiten müssen. Und jetzt enthält der Vertrag eine Klausel zum Schutz meiner Mitglieder. Und in drei Jahren könnte die Situation ganz anders sein, mit neuen Problemen, die geklärt, diskutiert, diskutiert und verhandelt werden müssen. Und ich denke, das wird noch sehr lange so bleiben. Und das ist in Ordnung.

Chang: Lassen Sie uns über den Streaming-Teilnahmebonus sprechen. Ich meine, ich weiß, dass man sich wirklich stark dafür einsetzen musste, dass die AMPTP diesem Bonus zustimmt, was im Grunde bedeutet, dass Schauspieler jetzt mehr bezahlt werden, wenn eine Show, die auf einer Streaming-Plattform läuft, ein Hit ist. Aber es gibt doch viele Sendungen auf Streaming-Plattformen, die keine Hits sind, oder? Bloomberg stellte beispielsweise fest, dass weniger als 5 % der Originalprogramme auf Netflix im letzten Jahr als beliebt genug angesehen wurden, um Leistungsprämien zu erhalten. Was halten Sie davon?

Drescher: Tatsächlich wird der Mechanismus, mit dem wir den in den Fonds eingezahlten Geldbetrag bestimmen, durch die Sendungen bestimmt, die 20 % der Zuschauer erreichen, was im Grunde einer Fingerhutgröße entspricht.

Chang: Rechts. Sie sagen, wenn eine bestimmte Sendung 20 % der Abonnenten der Plattform dazu bringt, ein Publikum zu werden, das als Hit gilt, dann erhält, wenn Sie so wollen, ein Fonds einen Teil des Bonus.

Drescher: Ja. Dann fließt das Bonusgeld auf der Grundlage dieses Mechanismus in den Fonds. Und dann geht ein Teil des Bonusgeldes an die Darsteller, die tatsächlich in diesen Shows auftreten, denn diese Shows würden, wie Sie wissen, definitiv syndiziert werden, wenn sie im linearen Fernsehen laufen würden.