Fran Drescher, die Vorsitzende der Gewerkschaft SAG-AFTRA, reagierte am Donnerstag auf Kritik, weil sie am vergangenen Wochenende nach Italien gereist war, um an den Alta Moda-Feierlichkeiten von Dolce & Gabbana teilzunehmen, da ihre 160.000 Mitglieder umfassende Schauspielergewerkschaft mit einer Frist für den Streik konfrontiert war.

Auf einer Pressekonferenz an diesem Tag – bei der Drescher offiziell ankündigte, dass die Gewerkschaft in den Streik treten werde, nachdem die Gespräche mit den großen Hollywood-Studios und Streamern gescheitert seien – wurde sie nach der „Optik“ gefragt, wie es sei, dabei gesehen zu werden, wie sie ein „Selfie“ mit Kim Kardashian mache die Veranstaltung in Italien.

„Das war kein Selfie“, sagte Drescher und fügte später hinzu: „Ich bin Markenbotschafter eines Modeunternehmens und Kim auch. Ich hatte Kim erst Sekunden vor der Aufnahme dieses Werbefotos getroffen.“

Sie fügte hinzu: „Es hatte nichts damit zu tun, auf einer Party Spaß zu haben – es war reine Arbeit.“

Der „Nanny“-Star sagte, sie habe die Veranstaltung um 22:30 Uhr abends verlassen, um in ihr Hotelzimmer zu gehen und sich über Zoom mit Gewerkschaftsverhandlern zu treffen, und fügte hinzu, dass sie „rund um die Uhr in drei verschiedenen Zeitzonen gearbeitet“ habe.

„Und wenn ich sie nicht erreichen konnte, weil ich im Flugzeug saß, schrieb ich während der gesamten Flugreise ständig SMS mit ihnen“, sagte Drescher und fügte hinzu, dass sie auch nach Florida gereist sei, um sich um ihre Eltern zu kümmern – und nebenbei gearbeitet habe da auch.

Das Foto von Drescher mit Kardashian löste bei mehreren SAG-AFTRA-Mitgliedern sowie Mitgliedern der Writer Guild of America, die bereits im Streik gegen die Studios und Streaming-Dienste ist, Kritik aus.

Duncan Crabtree-Ireland, Co-Vorsitzender von SAG-AFTRA, verteidigte Drescher am Donnerstag mit den Worten: „Fran hat gearbeitet, was unsere Mitglieder tun“, und dass „sie nach Feierabend in unsere Verhandlungen eingetaucht ist und gearbeitet hat.“ 18 Stunden oder mehr am Tag.“

Die Gespräche von SAG-AFTRA mit der Alliance of Motion Pictures and Television Producers (AMPTP), der Organisation, die die Studios und Streamer vertritt, konzentrierten sich auf Gehaltsstufen und Zusatzleistungen, Fortschritte bei den Restzahlungen, die bei der Wiederausstrahlung von Filmen oder Shows gezahlt werden, insbesondere bei Streaming-Diensten, sowie Schutzmaßnahmen für den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Erstellung von Charakteren unter Verwendung der Stimmen oder Konterfeis von Schauspielern.

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag sagte Drescher, die Gewerkschaft werde keine Vertragsänderungen akzeptieren, die nicht mit den Veränderungen in der Branche übereinstimmen.

„Wir werden nicht weiterhin schrittweise Änderungen an einem Vertrag vornehmen, der nicht mehr dem entspricht, was gerade mit diesem Geschäftsmodell passiert, das uns aufgezwungen wurde“, sagte sie und fragte weiter: „Was machen wir?“ Möbel auf der Titanic verschieben? Es ist verrückt.“

Der SAG-AFTRA-Streik soll am Donnerstagabend um Mitternacht PT in Kraft treten.