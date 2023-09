Fragebogen zu unbebauten Grundstücken: 70 wurden zurückgegeben

Das Landratsamt habe die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 zur Kenntnis genommen und der Haushaltsplan enthalte keine zustimmungspflichtigen Teile, teilte Kämmerer Frank Geier dem Marktgemeinderat mit. Außerdem stellte er den Jahresabschluss 2022 vor.

Ungeplante Ausgaben

Laut der Auflistung der gedeckten und ungedeckten Überschreitungen des Planvorgehens beliefen sich die außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt auf 2,68 Millionen Euro. Davon entfallen 2,24 Millionen auf den Kapitalhaushalt. Im Kapitalhaushalt fielen außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 1,62 Mio. an, davon entfielen 1,50 Mio. auf die Zuführung von Rücklagen.

Das stagnierende Wirtschaftswachstum spiegelt sich auch in den Gemeindefinanzen wider. In seinen Schlussworten ging er auf die in den nächsten Jahren zu erwartenden größeren Investitionen ein. Er erwähnte hier die Sanierung der Thulbatalhalle, die Erschließung von Baugebieten und die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Wasser, Abwasser, Straßen und Breitbandausbau.

Im Geschäftsjahr 2022 konnten nicht alle Investitionsmaßnahmen im geplanten Zeitrahmen abgewickelt werden. Nach der aktuellen Steuerschätzung ist damit zu rechnen, dass die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen in den nächsten fünf Jahren wieder leicht steigen werden. Das künftige Investitionsprogramm des Marktes Oberthulba weist eine deutliche Steigerung der Maßnahmen und damit einhergehend voraussichtlich eine höhere Verschuldung auf. Es ist davon auszugehen, dass der Markt Oberthulba einige geförderte Maßnahmen vorfinanzieren muss.

181 geschrieben an

Simone Kreile informierte den Ausschuss über die Auswertung der Fragebögen zu privaten Grundstücken und leerstehenden Gebäuden. Von den 181 kontaktierten Eigentümern haben 70 ihre Fragebögen zurückgesendet. Bei Baulücken hat sich ein Eigentümer zum Verkauf der Immobilie bereit erklärt, bei Baulücken hat sich ebenfalls ein Eigentümer zum Verkauf bereit erklärt und zwei Eigentümer planen eine konkrete bauliche Aufwertung des Gebäudes.

Das Gewerk „Fensterbau und Sonnenschutz“ für die Sanierung und Umnutzung der Quellenstraße 14a geht an die Firma MDS Klubertanz und Täuber aus Thulba.

Aufräumarbeiten im Oktober

Abschließend wies Bürgermeister Mario Götz auf die Aktion „Wir räumen auf“ hin. Am Samstag, 7. Oktober, veranstaltet der Markt Oberthulba eine Müllsammelaktion mit Kindern/Jugendlichen in allen acht Gemeindeteilen. Um neun Uhr geht es los, um zwölf Uhr treffen sich alle auf dem Bauhof in Oberthulba zu einem kleinen Imbiss.