Sylt/Helgoland. Mit Sorge verfolgen die Bewohner von Nord- und Ostsee die Reise des mit gefährlicher Fracht beladenen Massengutfrachters „Ruby“. Die Odyssee des jüngst havarierten maltesischen Schiffs geht weiter: Nach einer verweigerten Ausschiffung im litauischen Hafen Klaipeda änderte der Frachter am Montag seinen Kurs. Er nimmt nun Kurs Richtung Süden, Richtung Mittelmeer. An Bord: 20.000 Tonnen des explosiven Düngemittels Ammoniumnitrat aus Russland.

Kurz nach Mittag am Montag änderte die Besatzung in ihrem Identifikationssystem auf der Brücke den Zielhafen der Reise vom litauischen Klaipeda auf Marsaxlokk an der Ostküste der Mittelmeerinsel Malta. Dort will das Schiff nun am 6. Oktober ankommen.

Frachter „Ruby“ wird vor Sylt erwartet

Behält der Frachter „Ruby“ Kurs und Geschwindigkeit bei, wird er voraussichtlich am Dienstag die deutsche Seegrenze bei Sylt erreichen. „Wir stehen mit der maritimen Sicherheitszentrale in Cuxhaven über den Schiffskurs in Kontakt“, berichtet Torsten Tamm, Sprecher der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt. „Bisher besteht allerdings kein Anlass für polizeiliche Maßnahmen.“

Die „Ruby“ fährt mit einer sehr langsamen Geschwindigkeit von etwa neun Knoten. Die Bundespolizei hält in der Nordsee die Einsatzschiffe „Bad Düben“ und „Potsdam“ bereit. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Cuxhaven hält das Mehrzweckschiff „Neuwerk“ einsatzbereit.

Auch der Notschlepper „Nordic“ liegt vor Helgoland in Bereitschaft auf See. Es handelt sich dabei um einen speziell für Notfälle mit großen Schiffen ausgerüsteten Schlepper. Die „Nordic“ soll zum Einsatz kommen, falls die „Ruby“ bei dem nun aufziehenden Unwetter in eine Notsituation gerät. „Wenn es zu einer größeren Katastrophe kommt, stehen wir bereit“, sagt Benedikt Spangardt vom Havariekommando. „Im Moment ist es allerdings eine Aufgabe der Verkehrsüberwachung.“

Odyssee des Frachters „Ruby“: Schäden im Sturm?

Die Odyssee der „Ruby“ begann am 22. August im russischen Hafen Kandalakscha bei Murmansk. Mit 20.000 Tonnen Ammoniumnitrat beladen brach das Schiff zu einer Reise zu den Kanarischen Inseln auf. Kurz nach dem Auslaufen geriet der Frachter jedoch in schwere See und erlitt Schäden. Am 26. August bat der Kapitän um einen sicheren Hafen für sein Schiff, der ihm schließlich in Tromsø gewährt wurde.

Doch dann tauchten weitere Probleme auf. Bei der Untersuchung des Schiffes stellten die Inspektoren der norwegischen Schifffahrtsbehörde verschiedene Mängel fest und verhängten ein Auslaufverbot. Erst sieben Tage später erhielt das Schiff grünes Licht. Das Schiff sollte Kurs auf Litauen nehmen, um die Schäden zu beheben.

Da die dänischen Behörden dem beladenen Schiff jedoch verschiedene Auflagen für die Durchfahrt durch den Großen Belt machten, endete die Reise in der Nordsee vor dem Skagerrak. Dort begann erneut ein Tauziehen um Genehmigungen und Auflagen. Für die Fahrt durch die schmale Fahrrinne des Großen Belts sollten zusätzliche Schlepper gechartert werden. Dieser Kostenfaktor wird nun vermieden, indem die Reederei mit Sitz in Dubai einen neuen Ausweichhafen in Malta findet. Entladen soll das Schiff in Marsaxlokk.

Schlepper begleitet die „Ruby“ in der Nordsee

Begleitet wird die „Ruby“ vom maltesischen Schlepper „Amber II“. Dieser wurde am 6. September von Rotterdam aus zu dem Havaristen nach Norwegen geschickt. Die „Amber II“ soll das Schiff in den besonders sensiblen Gewässern der Nordsee eskortieren und im Notfall eine Schleppverbindung herstellen. Für die Passage des Ärmelkanals und der südlichen Ostsee wird die Route des Schiffs voraussichtlich von den Behörden in Frankreich und Großbritannien genau überwacht.

In den Laderäumen befindet sich der Düngemittelbestandteil Ammoniumnitrat. Rund 2.000 Tonnen dieses vor allem in Russland produzierten Stoffes verursachten am 4. August 2020 im Hafen von Beirut die gewaltige Explosion, bei der über 200 Menschen ums Leben kamen. Die Explosion ereignete sich, weil in einem Lager für Feuerwerkskörper ein Feuer ausbrach. Die Hitze des Feuerwerks entzündete dann das Ammoniumnitrat.

CN