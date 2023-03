Advocaten van Dominion beweren dat de beweringen van Fox’s gastheren en gasten over zijn machines en hun vermeende rol in een niet-bestaande samenzwering om stemmen van meneer Trump te stelen allesbehalve emotieloze, neutrale berichtgeving was.

“Waarheid en gedeelde feiten vormen de basis van een vrije samenleving – meer nog hier”, zeiden de advocaten in een kort geding dat donderdag bij de rechtbank werd ingediend. “Het valse idee dat Dominion de presidentsverkiezingen van 2020 heeft gemanipuleerd, ondermijnt de kern van de democratie.”

Het komt zelden voor dat First Amendment-advocaten partij kiezen tegen een mediabedrijf. Maar velen van hen hebben precies dat gedaan, met het argument dat een bevinding tegen Fox een belangrijke boodschap zal sturen: de wet beschermt degenen die desinformatie verspreiden niet. En het zou helpen om het idee te verdrijven, zeiden de experts van het Eerste Amendement, dat smaadwetten moeten worden herschreven om het gemakkelijker te maken om lasterzaken te winnen, zoals de heer Trump en andere conservatieven, waaronder rechter Clarence Thomas, hebben gesuggereerd.

In de meest recente documenten voerde Dominion aan dat de wet meer dan voldoende was om Fox aansprakelijk te stellen.

“Als deze zaak niet kwalificeert als laster, dan heeft laster alle betekenis verloren”, betoogde Dominion in een juridische aanvraag die donderdag openbaar werd gemaakt.

Maar juridische experts zeiden dat de zaak zou stijgen of dalen, niet op basis van hoe een jury zich zorgen maakte over de gezondheid van de Amerikaanse democratie. Integendeel, zo zeiden ze, zal Dominion’s uitdaging zijn om overtuigend iets veel specifieker te beargumenteren: dat Fox News ofwel willens en wetens valse informatie uitzond of zo roekeloos was dat het overduidelijk bewijs over het hoofd zag dat wees op de onwaarheid van de complottheorieën over Dominion.

Hoewel de berichtgeving over de zaak grotendeels gericht was op de minachtende opmerkingen die de sterrenhosts en topmanagers van het netwerk privé maakten – over meneer Trump, zijn advocaten en elkaar – konden die opmerkingen de zaak van Dominion alleen helpen als ze wezen op een diepere verrotting van binnen. Fox, namelijk dat het op cynische wijze valse verhalen over Dominion-machines naar voren bracht omdat de kijkcijfers eronder leden.