New York

CNN

—



Wie zal Rupert Murdoch verbannen uit het Fox-koninkrijk?

De voorzitter van de Fox Corporation wordt geconfronteerd met een zich steeds verdiepend schandaal dat aanzienlijke financiële en reputatieschade dreigt toe te brengen aan het kroonjuweel van zijn media-imperium, Fox News, en aan het moederbedrijf dat hij leidt. Het schandaal, dat aan het licht kwam door Dominion Voting Systems’ blockbuster $ 1,6 miljard rechtszaak, heeft vernietigende informatie blootgelegd, waaruit blijkt dat het rechtse praatkanaal, gedreven door financiële belangen, bereid was te liegen tegen zijn kijkers.

De verbluffende niveaus van wangedrag die de afgelopen weken aan het licht zijn gekomen, roepen vragen op over de toekomst van Suzanne Scott, de omstreden CEO van Fox News. Zal zij het offerlam van Murdoch zijn? Er zijn momenteel geen bewegingen aan de horizon, wordt CNN verteld. Maar het is zeker mogelijk – misschien zelfs waarschijnlijk – dat Murdoch haar afzegt in een poging zichzelf en zijn nalatenschap te redden.

De Murdochs “zetten Suzanne Scott er zeker toe om hiervoor de schuld op zich te nemen”, zei Ben Smith, de hoofdredacteur van Semafor die een zondagavondmediacolumn schrijft, woensdag.

“Ze leiden een spoor van kruimels dat terugleidt naar haar kantoor”, voegde David Folkenflik, de NPR-mediacorrespondent en Murdoch-biograaf, eraan toe.

Een versie van dit artikel verscheen voor het eerst in de nieuwsbrief “Betrouwbare bronnen”. Meld u hier aan voor de dagelijkse samenvatting van het evoluerende medialandschap.

Er is geen gebrek aan bewijs ter ondersteuning van het idee dat Scott op het hakblok staat. Met name probeerde Murdoch tijdens zijn verklaring afstand te nemen van de besluitvorming bij Fox News. In plaats daarvan wees hij naar Scott: “Ik heb mevrouw Scott voor de baan aangesteld … en ik delegeer alles aan haar”, zei hij. Daarbij stelde Murdoch dat Scott de leiding heeft over het netwerk – en als er sprake was van wangedrag, rust dat op haar schouders. Natuurlijk weten scherpzinnige media-waarnemers dat Murdoch de persoon is die de touwtjes in handen heeft. Maar het is niet moeilijk om te zien hoe het bedrijf dit verhaal naar voren zou kunnen brengen.

Dit is niet de eerste keer dat Murdoch wordt geconfronteerd met een ernstige en gênante zaak in zijn media-imperium. In 2011 raakte zijn inmiddels ter ziele gegane krant News of the World verstrikt in een telefoonhackschandaal. In 2016 werd Fox News-oprichter Roger Ailes in een explosieve rechtszaak beschuldigd van seksuele intimidatie. En in 2017 werd sterpresentator Bill O’Reilly betrapt op zijn eigen schandaal over seksueel wangedrag.

In elk geval nam Murdoch de beslissing om de banden met het toppersoneel te verbreken. Zoals een bron die ooit in Murdoch-world werkte, woensdag zei: “Zijn patroon is geweest om wat geld overboord te gooien en daarbij een paar hoofden aan te bieden om het te laten verdwijnen.” En het verbreken van de banden met Scott lijkt voor Murdoch een van de gemakkelijkere verdrijvingen te zijn in de loop van zijn decennia aan het roer van een van ’s werelds grootste media-imperiums.

“Terugkijkend op eerdere schandalen, hebben Murdoch en de bedrijven de neiging gehad om vroeg en stilletjes te proberen te betalen om dingen te laten verdwijnen, of ze negeren ze omdat ze denken dat ze zo groot zijn dat ze dingen uit kunnen rijden,” zei Folkenflik. “En als de zaken dan echt tot een hoogtepunt komen, proberen ze de wond op het laagst mogelijke niveau dicht te schroeien.”

“Als hij (Scott) omgooide, zou hij het alleen doen omdat hij dacht dat hij de wond moest dichtschroeien voordat deze hoger gaat”, voegde Folkenflik eraan toe. ‘Dat is zijn record. Dat is wat hij doet. Dit kunnen redacteuren zijn. Het kunnen leidinggevenden zijn. Het kunnen sterren zijn. Hij gooit zichzelf niet over de rand.”

Jim Rutenberg, de voormalige mediacolumnist bij The New York Times die een uitgebreide geschiedenis heeft over Murdoch, herhaalde dat sentiment.

“Murdoch heeft een geschiedenis van het opofferen van loyale luitenants, maar hij doet het alleen in de meest extreme omstandigheden”, zei Rutenberg. “We weten dat hij er een hekel aan heeft om het te doen. We weten dat hij de neiging heeft om te vechten voor zijn loyalisten, zelfs voor Ailes, zeker voor O’Reilly. Maar als het nodig is om een ​​reële bedreiging voor zijn bedrijf te overwinnen, zal hij het doen.”

Of de omstandigheden al een kookpunt hebben bereikt, is onduidelijk. De Dominion-rechtszaak, die al enorme reputatieschade heeft toegebracht aan het merk Fox News, bevindt zich nog in de voorbereidende fase van de zaak. Het is niet te zeggen wat er uit een wekenlange rechtszaak kan komen waarin prominente leidinggevenden en gastheren zoals Tucker Carlson en Sean Hannity naar de tribune worden geroepen. En het valt nog te bezien of krachten van buitenaf, zoals potentiële aandeelhoudersrechtszaken, een rol gaan spelen en extra druk uitoefenen op Murdoch om actie te ondernemen.

Hoe dan ook, het is vermeldenswaard dat Murdoch zelf heeft aangegeven dat er ontslagen zouden kunnen komen. Toen hem in zijn verklaring werd gevraagd of leidinggevenden van Fox News die willens en wetens toestonden dat “leugens werden uitgezonden”, de gevolgen zouden moeten dragen, antwoordde Murdoch bevestigend: “Ze moeten worden berispt”, zei hij. “Ze zouden een berisping moeten krijgen, misschien moeten ze worden verwijderd.”

Zoals Folkenflik opmerkte: ‘Als je Rupert bent, kun je Rupert niet ontslaan. En je gaat (CEO Fox) Lachlan (Murdoch) ook niet ontslaan. Dus wie ga je hakken?

“Iedereen die een senior executive positie bekleedt onder Rupert Murdoch weet dat dat het geval is, dat is de ultieme valpositie”, legt Folkenflik uit. “Ze begrijpen dat dat bij het werk hoort. Je wordt heel goed betaald. Het kan een enigszins glamoureus leven zijn. Als je uit de gratie raakt bij de Zonnekoning, of als het in zijn voordeel is, is dat een deel van de vergelijking.

We zullen zien hoe het lot van Scott er uiteindelijk uitziet. Voorlopig biedt Fox geen openbare steunbetuiging voor haar aan. Toen ik woensdag contact opnam met Fox-woordvoerders om commentaar te vragen, weigerde het bedrijf.