Die Debatte am Mittwochabend sahen über 2,8 Millionen Zuschauer im Alter von 25 bis 54 Jahren. Laut Fox News war die Debatte auch die am höchsten bewertete Nicht-Sport-Kabelfernsehsendung des Jahres in Bezug auf die Gesamtzuschauerzahl und überholte „Yellowstone“ von Paramount mit 8,2 Millionen Zuschauern.

Moderiert wurde die Debatte von den Fox News-Moderatoren Martha MacCallum und Bret Baier.

Zu den anwesenden Kandidaten gehörten der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der Unternehmer Vivek Ramaswamy, der Senator von South Carolina, Tim Scott, die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley, der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum und ehemalige Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson.

Die Zuschauerzahl der diesjährigen ersten Debatte lag weit unter der der ersten GOP-Debatte im August 2015, die 24 Millionen Zuschauer erreichte. Bei dieser Veranstaltung trat Trump mit anderen Kandidaten sowie der Moderatorin Megyn Kelly an.

Die nächste Präsidentschaftsdebatte der Republikaner ist für den 27. September in der Ronald Reagan Presidential Library in Simi Valley, Kalifornien, geplant und wird auf Fox Business übertragen.