Fox News ansehen? Der Auftakt der GOP zur Untersuchung der politisierten Regierung wird Ihnen bekannt vorkommen

Welche neuen Informationen aus der ersten Anhörung am Donnerstag hervorgehen werden, bleibt unklar. Stattdessen scheinen die Republikaner bereit zu sein, den Moment – ​​und das bedeutende Publikum, das er wahrscheinlich anziehen wird – zu nutzen, um eine lange Liste wahrgenommener Kränkungen zu verstärken, die alle mit einer These verbunden sind, die einem Großteil der Untersuchungsagenda der GOP des Repräsentantenhauses zugrunde liegt: dass die Demokraten Befugnisse eingesetzt haben von die Bundesregierung gegen die Konservativen. Diese Behauptung hat sich in konservativen Kreisen trotz zweifelhafter Belege durchgesetzt.

Es sind nicht nur die Mitwirkenden von Fox News, die das Gremium einrichten werden, um der Parteibasis eine Beschwerde-befeuerte Botschaft zu übermitteln. Zu den GOP-Zeugen gehören zwei GOP-Senatoren – Chuck Grassley von Iowa und Ron Johnson aus Wisconsin – sowie Verfassungsanwalt Jonathan Turley, ein beliebter Zeuge der Republikaner in den letzten Jahren. Ein weiterer ehemaliger FBI-Beamter, Thomas Baker, soll ebenfalls aussagen.

GOP-Mitglieder verteidigen ihre Strategie, auch wenn sie anerkennen, dass sie nicht genau wissen, was aus der Anhörung am Donnerstag kommen wird.

„Sie haben ganz konkrete Geschichten zu erzählen. Wir werden sehen, was sie sagen … aber diese Anhörung war nötig, abgesehen von all der Politisierung“, sagte Rep. Kelly Armstrong (RN.D.), ein Mitglied des Gremiums.

Auf die Frage, ob die Anhörung neue Informationen enthalten oder mehr die Bühne für sein größeres Ermittlungsthema bereiten würde, sagte Rep. Jim Jordan (R-Ohio), der Vorsitzende des Unterausschusses, argumentierte, dass Johnson, Grassley und Gabbard eine „einzigartige“ und „wichtige Perspektive“ hätten.

Es ist die erste Anhörung des Gremiums, nachdem Sprecher Kevin McCarthy letzten Monat zugestimmt hatte, es zu schaffen, als er versuchte, konservative Stimmen zu blockieren und den Hammer zu gewinnen. Und der breite Umfang der Anhörung – die „Waffenrüstung der Bundesregierung“, eine Mission, die dem Namen des Gremiums ähnelt – dürfte als Sprungbrett in eine Litanei von Themen dienen, die alle die Empörung der Rechten schüren, obwohl viele davon GOP-Zeugen stehen den Aktionen des FBI seit dem Präsidentschaftswahlkampf 2016 besonders kritisch gegenüber.

Und der enorme Umfang der Anhörung spiegelt in gewisser Weise die verschwommenen Grenzlinien des Gremiums in seinen Beziehungen zu anderen Ermittlungsarbeiten des Repräsentantenhauses wider. Viele der 12 Republikaner im Unterausschuss – einschließlich Reps. Darrell Issa (R-Kalif.), Matt Gaetz (R-Fla.), Dan Bischof (RN.C.) und Mike Johnson (R-La.) – haben vorgeschlagen, sich mit Angelegenheiten zu befassen, die auch vom breiteren Justizausschuss, dem Aufsichtsausschuss und anderen Gremien verfolgt werden.

Jordan, Vorsitzender des Justizgremiums und des neuen Unterausschusses, übt die Vorladungsbefugnis für beide Gremien aus, wodurch er in erster Linie dafür verantwortlich ist, Überschneidungen in der Zuständigkeit zu beseitigen. Vorsitzender des Aufsichtsausschusses Jakob Comer (R-Ky.) hat seine Koordination mit Jordan betont, der ihm dort als Top-Republikaner vorausgegangen war.

Demokraten, die auf die TV-Kaliber-Aufstellung achten, wählten ihre eigenen kamerafreundlichen Zeugen aus. Rep. Jamie Raskin (D-Md.) – ein Verfassungsanwalt und Veteran der jüngsten großen demokratischen Ermittlungen – wird neben Grassley, Johnson und Gabbard sitzen, bereit, Anschuldigungen zu parieren, die seine Partei als Verschwörungstheorien betrachtet. Und Elliot Williams, ein ehemaliger Beamter des Obama-Justizministeriums, der jetzt zu CNN beiträgt, wird während eines zweiten Panels zusammen mit den anderen Zeugen Fragen beantworten.

Die Demokraten sagen, dass sie weitgehend im Dunkeln darüber sind, was sie bei der Anhörung am Donnerstag von den Republikanern zu erwarten haben, aber sie argumentieren, dass die Gegenpartei ihre bevorzugte Erzählung klar gemacht hat.

„Wir werden vorbereitet sein … basierend auf dem, was sie öffentlich gesagt haben. Wir werden bereit sein, an die Arbeit zu gehen“, sagte Rep. Gerry Connolly (D-Va.) in einem Kurzinterview.

Adjutanten bestätigten, dass Grassley, Johnson, Gabbard und Raskin nur Erklärungen abgeben werden. Es ist eine gängige Praxis für Mitglieder, Helfer und Mitglieder, aber eine Entscheidung, die ihnen Fragen ersparen wird, die sie zwingen würden, sich mit ihren politischen Gegnern auseinanderzusetzen.

Die Entscheidung, sich stark auf GOP oder auf GOP ausgerichtete Zeugen zu verlassen, ist eine scharfe Wendung gegenüber dem letzten prominenten Sonderausschuss – dem Gremium vom 6. Januar. Diese von den Demokraten geführte Untersuchung stützte sich weitgehend auf Republikaner und Beamte in Trumps Umkreis, um die Geschichte seines Versuchs zu erzählen, die Wahlen von 2020 zu stürzen, die in dem gewaltsamen Angriff auf das Kapitol gipfelten.

Es wird erwartet, dass Grassley und Johnson unter anderem ihre Ermittlungen gegen Hunter Biden und ihre Überzeugung erörtern, dass das FBI der damaligen Trump-Ära daran gearbeitet hat, ihre Untersuchung des Sohnes des heutigen Präsidenten zu untergraben, als die Wahlen 2020 näher rückten.

Johnson, sagte ein Sprecher, wird über das sprechen, was er als „Koordinierung zwischen Regierungsbehörden, demokratischen Kongressabgeordneten und den liberalen Medien zur Unterdrückung und Zensur der Wahrheit“ ansieht.

Ein Abgeordneter des Repräsentantenhauses, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, die Minderheitspartei hoffe, dass Raskin im Vergleich dazu „eine ruhige und nüchterne Stimme in einem wilden ersten Panel“ sein werde.

„Er wird über die Bedrohungen für unsere Demokratie sprechen, die von diesem Sonderausschuss ausgehen, und warum es so gefährlich ist, die Aufsicht des Kongresses gegen Ihre politischen Gegner zu bewaffnen“, fügte der Adjutant hinzu.