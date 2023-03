New York

Lachlan Murdoch, CEO van Fox Corporation, verwierp donderdag de onthullingen van Dominion Voting Systems’ $ 1,6 miljard lasterzaak tegen Fox News als “lawaai”. .

“Ik denk dat veel van het lawaai dat je over deze zaak hoort, eigenlijk niet over de wet gaat en niet over journalistiek”, zei Murdoch tegen het publiek op Morgan Stanley’s jaarlijkse Technology, Media, and Telecom Conference.

“Het gaat echt om de politiek,” vervolgde Murdoch. “Helaas is dat meer een afspiegeling van onze gepolariseerde samenleving waarin we vandaag leven.”

Murdoch gaf aan dat de zaak in april voor de rechter komt. Hij portretteerde Fox News alsof hij “volledig” en “zonder angst of gunst” over de verkiezingen van 2020 had gerapporteerd.

Dominion beweerde echter in zijn rechtszaak van 2021 dat Fox News tijdens de presidentsverkiezingen van 2020 “roekeloos de waarheid negeerde” en verschillende pro-Trump-complottheorieën over het verkiezingstechnologiebedrijf propageerde omdat “de leugens goed waren voor de zaken van Fox”.

Fox News heeft de aantijgingen van Dominion sterk betwist.

De recente aanmeldingen in de zaak hebben een schat aan privé-sms-berichten, e-mails en transcripties van verklaringen blootgelegd, waaruit blijkt dat de leidinggevenden en hosts van het netwerk de voormalige verkiezingsleugens van Trump privé hebben weggegooid, ondanks dat ze voet aan de grond hebben gekregen in de ether.

Onder de duizenden pagina’s met documenten die in de zaak zijn vrijgegeven, bevinden zich herhaalde verklaringen van Fox Corporation-voorzitter Rupert Murdoch waarin hij complottheorieën over Dominion afwijst. De oudere Murdoch gaf ook toe in een e-mail dat sommige van zijn beste gastheren, zoals Sean Hannity en Laura Ingraham, misschien “te ver gingen”.

De jongere Murdoch steunde echter zijn volledige steun achter Suzanne Scott, CEO van Fox News, een belangrijke Murdoch-luitenant wiens toekomst in twijfel is getrokken te midden van het aanhoudende schandaal.

“De positie van de zender is erg sterk en doet het erg goed”, zei hij. “En dit is echt belangrijk, het is een eer voor Suzanne Scott en haar hele team daar. Ze hebben fantastisch werk geleverd door dit bedrijf te runnen.”

De opmerkingen van Murdoch komen terwijl Fox News-stafleden in het ongewisse blijven over de rechtszaak, waarbij verschillende werknemers CNN vertelden dat “er niets” aan hen is meegedeeld.

“Mensen zijn echt geschokt en verontwaardigd”, zei de stafmedewerker over de onthullingen. “Zelfs oude stafleden. Je zou denken dat na alles wat we hebben meegemaakt niets ons kan verrassen. Maar dit is ongekend.”

Dominion heeft donderdag een juridische motie ingediend tegen de talrijke redacties die Fox heeft aangebracht in gerechtelijke documenten en bewijsstukken die in de zaak zijn vrijgegeven, de laatste indiening in de rechtszaak.

Wanneer bewijsstukken zoals sms-berichten en e-mails in rechtszaken openbaar worden gemaakt, is het standaard dat partijen persoonlijke informatie, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, zwartmaken.

Dominion is echter van mening dat Fox in de zaak misbruik heeft gemaakt van zijn redactierechten.

“Dominion betwist Fox’s beslissing om contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mails niet te redigeren, op voorwaarde dat op de voorkant van het document nog steeds duidelijk is wie de communicatie verstuurt/ontvangt/kopieert”, aldus de motie.

Dominion zei echter dat zijn standpunt is dat “vertrouwelijke behandeling van deze materialen niet gerechtvaardigd is” op basis van jurisprudentienormen.

Woordvoerders van Dominion en Fox News hadden niet direct een reactie.

Deponeringen in de door CNN beoordeelde zaak bevatten talloze redactiepassages, ook wanneer leidinggevenden en persoonlijkheden van Fox worden geciteerd. De belangrijke redacties hebben de wenkbrauwen doen fronsen over wat Fox News probeert te voorkomen dat het openbaar wordt gemaakt.