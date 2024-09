7 / 7

Der ewige „Geheimtipp“: Wer dem Trubel am Goetheplatz oder der Theresienwiese aus dem Weg gehen möchte, steigt am besten bei der U-Bahn (U4/5) Schwanthalerhöhe aus. Von dort sind es zu Fuß keine zehn Minuten bis zum Festgelände. Besonders attraktiv für Zeltbesucher: Von Westen kommend erreicht man die Festzelte in kurzer Zeit. © Sauter Orengo