Gepubliceerd om 19:26 EST, do 9 maart 2023

Een Oekraïense militair zoekt dekking in een loopgraaf bij Bakhmut, Oekraïne, tijdens beschietingen op woensdag 8 maart.

Voor het eerst in acht maanden staat Rusland op het punt een Oekraïense stad in te nemen.

Weken van Russische aanvallen op Bakhmut, een stad in het oosten van Oekraïne, hebben duizenden mensen uit de stad verdreven en de infrastructuur gedecimeerd.

Oekraïense troepen blijven de stad verdedigen, waarbij president Volodymyr Zelensky waarschuwde dat Russische troepen “open weg” zouden hebben om andere belangrijke steden te veroveren als ze Bakhmut innemen. “Dit is tactisch voor ons”, zei Zelensky in een interview met CNN. De NAVO-inlichtingendienst schat dat voor elke Oekraïense soldaat die is gedood bij de verdediging van Bakhmut, de Russische strijdkrachten er minstens vijf hebben verloren, vertelde een militaire functionaris van de alliantie maandag aan CNN.

Volgens Iryna Vereshchuk, de vice-premier van Oekraïne, bleven bijna 4.000 burgers, onder wie 38 kinderen, dinsdag in de belegerde stad.

Hier zijn enkele van de verhalen die de afgelopen week de krantenkoppen haalden, evenals enkele foto’s die onze aandacht trokken.