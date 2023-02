Foto zeigt, wie er früher aussah – Sohn spricht nicht mit ihm

tz Welt

Schönheitsoperationen sind ein gewagter Schritt. Ein Amerikaner legte sich mehrmals unters Messer und wurde zum Drachen. Zum Leidwesen seines Sohnes.

München/Los Angeles – Es gibt Menschen, die sind mit ihrem Aussehen unzufrieden. Einige von ihnen beschließen, mit Hilfe eines plastischen Chirurgen Veränderungen an ihrem Körper vorzunehmen. Aber nur wenige gehen einen so radikalen Weg wie ein Franzose, der Außerirdischer werden will und dem zwei Finger amputiert wurden. Auch Tiamat Legion Medusa aus den USA durchlief eine krasse Veränderung.

US-Banker kündigt seinen Job und lässt sich zum Drachen reoperieren

Medusa gilt als der erste geschlechtslose Drache der Welt. Im Interview mit dem US-YouTuber Anthony Padilla hat Dragon Lady Medusa (61) erklärt, wie es zu der körperlichen Verwandlung in einen Drachen kam. Und was für dramatische Auswirkungen auf das Privatleben das Ergebnis war.

Medusa wurde als Mann namens Richard Hernandez geboren und arbeitete als gut bezahlter Banker. Hernandez lebte das scheinbar perfekte Familienleben, wurde Vater eines Sohnes. Aber anscheinend machte ihn das nicht glücklich.

Seinen hochbezahlten Job als „Vizepräsident einer der größten Banken des Landes“ kündigte er, auch wegen eines Schicksalsschlags. „Ich habe herausgefunden, dass ich HIV-positiv bin“, sagte Medusa. Seine Gesundheit litt stark, ebenso wie sein Berufsleben. Damals hatte er Angst vor dem Tod – und so beschloss Richard Hernandez, sich komplett zu verändern. „Ich wollte nicht als Mensch sterben“, sagte Medusa.

Geschlechtsloser Drache zahlte viel Geld für seine Verwandlung – Sohn redet nicht mehr mit ihm

„Ich war Ende 40, davor hatte ich mein Leben als der Freak gelebt, der ich bin“, sagte Medusa über das Doppelleben, das Richard Hernandez führte: „Ich hatte bereits 79 Piercings und die meisten davon waren versteckt. Diejenigen, die wären sie nicht da, ich könnte sie jeden Tag herausnehmen und wieder hineinstecken, was auch immer ich täte.“

Aber der Körperschmuck ist nicht genug. Richard Hernandez wurde allmählich zum Drachen. Es folgten Piercings und Tattoos am ganzen Körper sowie Hornimplantate auf der Stirn. Laut Medusa kosten allein diese 80.000 Dollar. Und auch seine Zähne haben sich stark verändert. „Ich habe nur noch sechs Zähne im Mund“, erklärte Medusa. „Mir wurden 32 Zähne entfernt.“ Außerdem wurden Teile des Ohrs entfernt und die Zunge gespalten. Letzteres war die einzige körperliche Veränderung, „bei der ich fast in Ohnmacht gefallen wäre“. Eine extreme und auch teure Verwandlung, die allerdings die Beziehung zum eigenen Sohn nachhaltig ruinierte.

„Die Beziehung oder Verbindung zu meinem Sohn hat sich geändert“, gab Medusa zu. „Als ich mit meiner Verwandlung begann, war mein Sohn bereits 16 Jahre alt und hat mich an diesem Punkt in meinem Leben abgelehnt.“ Und das tut er offenbar bis heute. „Mein Sohn ist seit sieben Jahren nicht mehr in meinem Leben und ich hoffe, er beobachtet mich zumindest im Internet, denn der Grund, warum ich so draußen bin, ist seinetwegen.“

Drachendame Medusa: „Ich plane bis zum Jahr 2025 fertig zu sein“

Der Eindruck, den die Drachendame Medusa nach eigener Einschätzung auf andere Menschen hinterlässt, ist oft voller Vorurteile. „Es ist erstaunlich zu hören und zu sehen, wie Leute, die mich nicht kennen, automatisch annehmen, ich sei ein Verlierer, ich habe in meinem Leben noch nie etwas erreicht, oder ich sei unwissend und habe wahrscheinlich keinen Abschluss. “ meinte Medusa.

Trotz aller negativen Erfahrungen ist die Verwandlung in einen Drachen noch lange nicht vorbei. Diesen Weg will Medusa weitergehen: „Ich plane bis 2025 fertig zu sein.“ Das Tätowieren nimmt die meiste Zeit in Anspruch. „Was am längsten dauert, sind die Tattoos“, erklärte Medusa. Am Ende der Verwandlung sollen sie „jeden Fleck meines Körpers“ schmücken, so Drachenlady Medusa – nennt sich aber schon „ein laufendes, lebendiges, atmendes Gesamtkunstwerk“. Unterdessen machte kürzlich ein Brite Schlagzeilen, der sich von „Real-Life Ken“ zu „Barbie“ umoperieren ließ. (kh)