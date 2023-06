Der US-Abgeordnete Bill Foster, D-Naperville, führte acht seiner demokratischen Kollegen bei der Einführung einer Resolution an, in der der Verteidigungsminister aufgefordert wird, Begünstigte des Development, Relief and Education for Alien Minors Act zu genehmigen, sich den Streitkräften anzuschließen.

Eine Kopie der Resolution finden Sie unter Foster.house.gov/sites/evo-subsites/foster.house.gov/files/evo-media-document/foster_018_xml.pdf.

Zu den ursprünglichen Mitunterstützern der Resolution gehören Mark Takano (D-Kalifornien), Barbara Lee (D-Kalifornien), Donald Norcross (D-New Jersey), Donald M. Payne Jr. (D-New Jersey) und Dina Titus (D-Nevada). ), James P. McGovern (D-Massachusetts), Adriano Espaillat (D-New York) und Yvette D. Clarke (D-New York).