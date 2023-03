De landen van de Europese Unie zijn overeengekomen om op donderdag voorafgaand aan de COP28-klimaattop van de Verenigde Naties dit jaar een wereldwijde uitfasering van fossiele brandstoffen te bevorderen, in een poging een wereldwijde deal te stimuleren die op de top van vorig jaar mislukte.

De ministers van de 27 EU-lidstaten keurden een tekst goed over hun diplomatieke prioriteiten in de aanloop naar de COP28-top, die op 30 november in Dubai begint, waar bijna 200 landen zullen proberen hun inspanningen op te voeren om de klimaatverandering in toom te houden.

“De verschuiving naar een klimaatneutrale economie vereist de wereldwijde uitfasering van fossiele brandstoffen”, aldus de EU-tekst, daarbij verwijzend naar de wetenschappelijke consensus dat dit nodig is om een ​​ernstigere klimaatverandering te voorkomen.

“De EU zal systematisch pleiten voor een wereldwijde overgang naar energiesystemen die vrij zijn van onverminderde fossiele brandstoffen, ruim voor 2050”, zei het, eraan toevoegend dat het wereldwijde verbruik van fossiele brandstoffen op korte termijn een hoogtepunt zou moeten bereiken.

Europa is bezig met de transformatie van zijn energiesysteem om de klimaatdoelstellingen te halen en een einde te maken aan de decennialange afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen.

De tekst stelt dat landen de twee doelstellingen moeten combineren en hernieuwbare energie of energiebesparingen moeten gebruiken – in plaats van fossiele brandstoffen – om Russische energie te vervangen.

“Er is geen behoefte aan een één-op-één vervanging van voormalige Russische aardgasimportvolumes”, zei het.

Sommige landen hopen dat de COP28-top van dit jaar een wereldwijde deal kan sluiten om fossiele brandstoffen, die vervuiling door de opwarming van de planeet uitstoten, geleidelijk uit te bannen. Ze willen dat dit niet alleen steenkool omvat, zoals afgesproken tijdens eerdere VN-klimaatbesprekingen, maar ook olie en gas.

Meer dan 80 landen, waaronder de EU, steunden een Indiaas voorstel om dit te doen op de top van vorig jaar, maar Saoedi-Arabië en andere olie- en gasrijke landen waren tegen.

EU-landen keurden hun klimaattekst twee weken later goed dan gepland, vanwege onenigheid tussen landen over de vraag of kernenergie moet worden bevorderd.

De definitieve versie schrapte enkele bewoordingen waarover landen het niet eens waren, maar zei dat naast hernieuwbare energie, EU-diplomatie duurzame “koolstofarme technologieën” zal bevorderen – een uitdrukking die vaak verwijst naar kernenergie.