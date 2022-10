Fortuna-Serie gegen KSC hält: Videobeweis, Latte und Magdeburg stoppen den HSV

Am Ende des Zweitliga-Spieltages scheiterte der Hamburger SV an einer punktuellen Aufholjagd zum Tabellenführer. Stattdessen verlässt Magdeburg die Abstiegszone. Fortuna Düsseldorf macht mit einem Auswärtssieg ein paar Plätze gut, während Heidenheim auf den HSV aufschließt.

Karlsruher SC – Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:2)

Fortuna Düsseldorf hat den Schwung aus dem DFB-Pokal mitgenommen und den Negativtrend in der 2. Bundesliga nach zuletzt zwei Niederlagen gestoppt. Vier Tage nach dem Erreichen des Achtelfinals gegen Jahn Regensburg gewannen die Rheinländer am 13. Spieltag beim Karlsruher SC mit 2:0 (2:0) und rückten auf den sechsten Platz vor. Der KSC bleibt im Niemandsland der Tabelle stecken.

Mit seinen ersten Saisontoren brachte Kristoffer Peterson (8./22.) den selbsternannten Aufstiegsanwärter souverän in Führung. In der Folge bemühte sich der KSC, doch Angreifer Fabian Schleusener (39./53.) und die eingewechselte Simone Rapp (59.) scheiterten aus aussichtsreicher Position. Etwas Kurioses passierte in der 75. Minute, als Düsseldorfs Tim Oberdorf auf beide Innenpfosten schoss.

Karlsruhe startete aktiv und setzte Fortuna früh mit Gegenpressing unter Druck. Doch Fortuna schlug eiskalt zu: Beide Male ging es über die linke Flanke, beide Male schoss Peterson, beide Male agierte Karlsruhes Philip Heise unglücklich. Zunächst lenkte der Linksverteidiger einen Schuss von Peterson zur Führung ab, dann verlor er den Schweden beim 0:2 aus den Augen.

1. FC Heidenheim – SpVgg Greuther Fürth 3:1 (2:0)

Erstliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth hat einen Schritt aus dem Tabellenkeller verpasst. Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Marc Schneider verloren die Franken beim 1. FC Heidenheim mit 1:3 (0:2) und rutschten damit nach vier Spielen ohne Niederlage in Folge wieder auf einen direkten Abstiegsplatz.

Der Tabellenvierte Heidenheim behält derweil die Spitzengruppe der Liga durch Tore von Kapitän Patrick Mainka (9.), Tim Kleindienst (33.) und Jan-Niklas Beste (56., Foulelfmeter) fest im Blick. Der zwischenzeitliche Treffer von Branimir Hrgota (52.) reichte den Fürthern nicht.

Der Großteil der 8130 Zuschauer in der Heidenheim Arena hatte schon früh Grund zum Jubeln. Nach einer Ecke von Beste schloss Mainka völlig ungestört ab und köpfte an den langen Pfosten. Die Gäste aus Fürth, die nach der Trennung von Schneider von Interimstrainer Rainer Widmayer betreut wurden, versuchten danach zu reagieren, entwickelten aber keine Gefahr.

Stattdessen blieb Heidenheim das Team mit den besseren Chancen und steigerte sich durch Kleindienst mit reichlich Hilfe der Fürther Hintermannschaft. Jede Hoffnung, die nach Hrgotas Treffer aufkam, wurde von Beste nach einer für Fürth als harte Elfmeterentscheidung empfundenen Entscheidung im Keim erstickt.

Hamburger SV – 1. FC Magdeburg 2:3 (0:1)

Nach der dritten Niederlage in neun Tagen steckt der Hamburger SV mitten in einer schweren sportlichen Krise. Die Hanseaten verloren gegen den Tabellenletzten 1. FC Magdeburg mit 2:3 (0:1) und verpassten damit den direkten zweiten Aufstiegsplatz.

Vor 55.304 enttäuschten Zuschauern im fast ausverkauften Volksparkstadion erzielte Mo El Hankouri in der elften Minute den Führungstreffer für die Gäste, trainiert von Ex-HSV-Trainer Christian Titz. Der Niederländer war mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel erfolgreich. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff traf Baris Atik erneut, Ransford Königsdörffer (58.) konnte aufholen, ehe Julian Rieckmann (88.) den alten Rückstand wieder herstellte. Das zweite HSV-Tor von Tom Sanne (90+3) kam zu spät. Für die Gäste war es der zweite Auswärtssieg der laufenden Saison. Mit diesem Erfolg verbesserte sich Magdeburg auf den 15. Tabellenplatz.

Die geschwächten Hanseaten, die zuletzt im Stadtderby gegen den FC St. Pauli (0:3) und im DFB-Pokal bei RB Leipzig (0:4) verloren hatten, fanden erst nach dem 0:2-Rückstand und einem dreifachen Wechsel besser zurecht die Party. In der Schlussphase drängten die Norddeutschen mit aller Kraft auf weitere Tore, doch es reichte nur zum Anschluss. In den Schlusssekunden war HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes als zusätzlicher Stürmer unterwegs, doch Magdeburg stemmte sich mit Hilfe der Latte erfolgreich gegen den Ausgleich.