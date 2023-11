Fortsetzung von „Lies Of P“ bestätigt, DLC mit zwei neuen Bildern angeteasert

Lies of P erschien im September und wurde sowohl von der Kritik als auch von den Fans gefeiert – wir gaben ihm eine unserer höchsten Bewertungen des Jahres und warum, können Sie hier nachlesen Game Informer’s Lies of P Rezension. Nach einem September-Patch, der verschiedene Änderungen enthielt, um das Soulslike-Action-Rollenspiel einfacher zu machen, hat Game Director Jiwon Choi einen Director’s Letter veröffentlicht, um Pläne für eine Fortsetzung von Lies of P zu bestätigen, DLC für das Spiel mit zwei neuen Bildern anzukündigen und mehr.

Fortsetzung von Lies Of P bestätigt

Choi begann das Video und bedankte sich bei den Spielern dafür, dass sie dem Spiel geholfen haben, in weniger als zwei Monaten nach der Veröffentlichung eine Million Exemplare zu verkaufen. Dann lässt er hinterhältig eine Zeile fallen, in der er bestätigt, dass das von Pinocchio inspirierte „Soulslike“ eine Fortsetzung bekommt.

„Unsere höchste Priorität ist die Entwicklung des DLC und die Arbeit an der Fortsetzung“, sagt Choi im Director’s Letter. „Das Entwicklerteam unternimmt erhebliche Anstrengungen, macht Brainstorming und untersucht verschiedene Aspekte der Projekte.“

Das ist alles, was Choi über die Fortsetzung erzählt, aber es ist schön zu hören, dass das Team an einer arbeitet, und wenn Sie „Lies of P“ besiegt und die Post-Credits-Szene gesehen haben, können Sie wahrscheinlich erraten, wohin es führt. Das heißt, es sei denn, das ist für DLC geplant …

Lies of P DLC angeteasert

Apropos DLC: Choi hat auch zwei neue Bilder aus dem in der Entwicklung befindlichen DLC von Lies of P geteilt. Das erste Bild scheint eine Art Labor zu sein, vielleicht ein Ort, an dem Menschen in Krat an Menschen experimentierten, um die Monster zu erschaffen, die in der zweiten Hälfte von Lies of P. zu sehen sind. Das zweite Bild ist völlig anders und zeigt Pinocchio auf einem Schiff auf dem Wasser . Es erinnert stark an Piraten und einige Hinweise im Bild deuten darauf hin, dass uns dieser DLC vielleicht nach Nimmerland führt, um Captain Hook, Peter Pan und anderen zu helfen (oder gegen sie zu kämpfen). Aber das ist reine Spekulation; Überzeugen Sie sich unten selbst davon und teilen Sie uns Ihre Meinung mit!

„Auch nach der Veröffentlichung bleibt unser Engagement unerschütterlich, den Spielern eine fesselnde und unvergessliche Geschichte zu bieten“, sagt Choi. „Um dies zu erreichen, widmen wir uns voll und ganz der Entwicklung des DLC. (Ich) liebe es, Spieler zu sehen, die über verschiedene Aspekte spekulieren und diskutieren, während sie auf den DLC warten. Jedes Mal stoßen wir auf bemerkenswert einfallsreiche und kreative Hypothesen. Mein Herz klopft und.“ Ich spüre Wärme. Die Vorfreude ist wirklich berauschend.“

Nähere Details zum Lies Of P-Patch

An anderer Stelle im Brief des Regisseurs teilte Choi einige Details über einen bevorstehenden Patch für Lies of P mit, der das Spiel zugänglicher machen soll. Hier ist ein Blick auf die Details zum Lies of P-Patch und andere zukünftige Pläne:

Das Team wird die Leistung der im Spiel verfügbaren Klingen- und Griffkombinationen optimieren

Das Studio wird dafür sorgen, dass die Schaufelpuppe bei Venigni Works leichter zu besiegen ist

Rising Dodge wird eine Standardfertigkeit sein und Polendia wird in seiner ersten Stufe des Shops zwei weitere zusätzliche Quarze einsetzen, um Ihnen dabei zu helfen, die P-Orgel schneller aufzurüsten

Eine Alidoro-Maske und ein Alidoro-Kostüm werden dem Spiel hinzugefügt und sind für alle Spieler kostenlos

Es wird ein zusätzlicher kosmetischer Gesichtsslot hinzugefügt, damit Spieler Hüte und Brillen tragen können

Dem Spiel werden neue Wearables hinzugefügt, darunter der Hut des Alchemisten und zusätzliche Brillen

Das Team bereitet die Veröffentlichung des Soundtracks des Spiels vor, der fast jeden Song umfassen und mehr als 60 Titel umfassen wird

Choi sagt, das Team bespreche immer noch Pläne zur Patch-Veröffentlichung, strebe aber noch diesen Monat an.

Und das ist alles, was wir in diesem Lies of P Director’s Letter gelernt haben.

Hast du Lies of P gespielt? Teilen Sie uns in den Kommentaren unten mit, was Sie davon halten!