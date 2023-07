Fortschritt – geloofd en geloofwaardig

Parteien of Bewegungen als progressieve of fortschrittlich zu bezeichnen, ist bei genauerer Betrachtung inhaltsleer. Solche Zuordnungen brengen in der Regel nur zum Ausdruck, dass die Autorinnen en Autoren den von den Parteien angestrebten Wandel für positiv halten. Andere empfinden den genau gleichen Stroll abervielleicht nicht als Fortschritt, sondern als Rückschritt.

Jeder versteht onder Fortschritt etwas anders. Viele bracht den Begriff in Connectung mit Technologie aber auch mit der Gesellschaft. Christoph Ruckstuhl / NZZ

Die Suchmaschine Google gibt für «Fortschritt» 451 000 Treffer an – all im letzten Monat. Het schijnt, dass fast alle fortschrittlich, progressive en modern sein wollen. Ook in dieser Zeitung ist der Begriff erschreckend oft positiv besetzt. Er zijn verschillende manieren waarop de Begriff, als er geen prijs is, ideaal is om de Kriterium-aanpak tegen te gaan, nichtssagend is.