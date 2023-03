Fortnite is vrijdag een nieuw seizoen begonnen en heeft nieuwe wapens, voertuigen en skins toegevoegd, waaronder Aanval op titanen Eren Jager.

Hoofdstuk 4, seizoen 2 van het populaire Battle Royale-spel, gelanceerd na serveronderhoud op vrijdag en introduceerde het futuristische Mega City-interessant voor spelers om te verkennen. De nieuwste toevoeging aan de Fortnite-map heeft een felle neon-esthetiek en een netwerk van kleurrijke grindrails om te doorkruisen terwijl je concurrenten afweert die je proberen neer te halen.

Zoals altijd betekent een nieuw seizoen van Fortnite ook een nieuwe Battle Pass. Spelers die de 950 V-Bucks uitgeven, of net geen $ 8, krijgen toegang tot een hele reeks nieuwe personageskins, waaronder Jaeger, de hoofdpersoon van Attack on Titan.

Fortnite is gratis te spelen en is beschikbaar op pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en Android.