Fortnite hat in Kapitel 4 ein riesiges Facelift bekommen

Vierzehn Tage: Kapitel 4 führte eine neue Insel in das langjährige Battle Royale-Spiel ein, aber die wichtigste Änderung könnte tatsächlich unter der Haube liegen. Als Teil des Updates wurde das Spiel auf Unreal Engine 5.1 verschoben, was vielleicht nicht nach einer großen Sache klingt, aber das bedeutet Vierzehn Tage nutzt jetzt einige der erhabenen visuellen Funktionen, von denen Epic seit dem Debüt von UE5 gesprochen hat (solange Sie auf einer PS5, Xbox Series X / S oder einem High-End-PC spielen). Es sind viele ausgefallene Worte, aber das Wesentliche ist, dass dieses fünf Jahre alte Spiel jetzt eines der besten Schaufenster für Hardware der nächsten Generation ist.

Laut Nick Penwarden, VP of Engineering für die Unreal Engine, begannen die Arbeiten am Update Anfang dieses Jahres. Eines der größten Probleme, sagt er, ist, wie viel Zeug es gibt. „Eine der Herausforderungen bei der visuellen Aktualisierung eines Spiels wie z Vierzehn Tage Es gibt bereits viele Inhalte im Spiel“, erklärt er. „Ich denke, die größte Herausforderung besteht wirklich darin, die gesamte Bibliothek bestehender Inhalte zu haben und zu versuchen, alles voranzubringen.”

Er sagt auch, dass die Tools den Künstlern und Designern, die an Kapitel 4 arbeiteten, die Möglichkeit gegeben haben, neue Dinge auszuprobieren. „Wir neigten dazu, alles zu vermeiden, was wie eine glatte Oberfläche aussah, die eine Spiegelung hätte“, erklärt Penwarden. „Als Teil der künstlerischen Überarbeitung und der Überlegung, wie neue Bereiche entworfen und gestaltet werden können, war das Umgebungskunstteam freier, tatsächlich reflektierende Materialien einzubauen und zu wissen, dass sie in dem von uns ausgelieferten Spiel gut vertreten sein werden .“

Als eines der beliebtesten Spiele der Welt Vierzehn Tage ist zum herausragenden Schaufenster für Epics Game-Making-Tools geworden. Aber es unterscheidet sich auch stark von traditionellen Tech-Demos für Videospiel-Engines, die sich in der Vergangenheit auf fotorealistischere Grafiken konzentriert haben. Vierzehn Tage, im Gegensatz dazu, ist ein helles und farbenfrohes Spiel, in dem Bananen Lichtschwerter schwingen können, um gegen Ariana Grande zu kämpfen. Aber Penwarden sagt, abgesehen von der Popularität, Vierzehn Tage ist vielleicht eine ideale Möglichkeit, einige der Technologien von UE5 zu präsentieren.

„Durch einen stilisierten Look und die Anwendung von Techniken für den Fotorealismus können wir immer noch ein schöneres Bild erstellen, das seinen eigenen Stil und sein eigenes Aussehen hat“, erklärt er. „Ich denke, auch die dynamische Natur des Spiels hat es zu einem wirklich großartigen Anwendungsfall für diese Technologie gemacht. Dynamische globale Beleuchtung zum Beispiel glänzt wirklich, wenn Sie ein Spiel haben, in dem sich Innenräume ändern können, Gebäude zerstört werden können, Sie neue Gebäude bauen können und sich die Tageszeit ständig ändert. Du reißt eine Wand ein Vierzehn Tage und Sie können sehen, wie Sonnenlicht in den Raum strömt. Du errichtest Mauern um dich herum und plötzlich bist du in Dunkelheit eingeschlossen. Und so können wir diese Räume tatsächlich mit viel höherer Wiedergabetreue darstellen.“