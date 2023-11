„Fortnite“ erreicht mit dem Start der OG-Kapitel-1-Saison die höchste Spielerzahl seit Jahren

Epic wollte eindeutig etwas, um das Interesse der Spieler an Fortnite wieder zu wecken, und sie beschlossen, einfach einen Zeitsprung zurück in die Zeit zu machen, in der das Interesse an der Serie am höchsten war.

Das wäre schon weit zurück in Kapitel 1, der ursprünglichen Kartenversion des Spiels, das jetzt als „OG“-Rückkehr zu den klassischen Zonen, Waffen und sogar den ehemaligen Fortnite-Streamern, die das Spiel spielten, neu aufgelegt wurde.

Es funktioniert. Gestern erreichte Fortnite mit 5,8 Millionen gleichzeitigen Spielern seinen Höchststand, den höchsten Wert des Spiels seit vielen, vielen Jahren und ein deutliches Echo seiner glorreichen Tage. Die neue Saison startete mit einer OG-Version (aber nicht vom ersten Tag) der Karte und einem neuen Battle Pass, der neue und alte Skins zusammenführt, ohne dass es ausnahmsweise einer Art IP-Crossover bedarf. Ich bin mir sicher, dass auch die Einnahmen dank des wiedererstarkten Interesses gestiegen sind.

Dies geschieht in einem schwierigen Moment für Epic Games, das gerade 830 Mitarbeiter, 16 % des Unternehmens, entlassen hat, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Fortnite nicht mehr so ​​viel Geld einbringt wie früher (und die Lieblingsprojekte von CEO Tim Sweeney wie den Epic Games Store ignoriert). und Apple verklagen). Jetzt erhascht das Spiel vielleicht wieder einen Blick auf seinen alten Glanz, aber es ist unwahrscheinlich, dass es mehr als ein vorübergehendes Wiederaufleben sein wird.

Warum? Nun, dieser OG-Teil der Saison soll nur etwa einen Monat dauern, bis die Handlung von Fortnite in Kapitel 5 weitergeht. Dies wird nur eine Einführung für die nächste Saison sein, nicht eine ganze Saison, die der alten gewidmet wird Karte, so scheint es.

Dann meine ich, das ist nur ein Trick, den man wirklich einmal anwenden kann. Sie mussten fünf Jahre warten, bis ein Rückblick wie dieser relevant wurde, und sie werden es nicht noch einmal mit der gleichen Anziehungskraft tun. Das Spiel muss im weiteren Verlauf immer interessant sein und nicht nur im Rückblick, aber das ist schon seit einiger Zeit nicht mehr passiert. Die Spielerzahlen sind gestiegen, aber nur, weil das Spiel in Richtung Kreativmodus verschoben wurde, einem Teil von Fortnite, der weniger auszahlt als die Ausgaben für Battle Royale, ein weiteres Problem bei Epic, so Sweeney.

Tatsächlich herrscht derzeit „gute Stimmung“ in Fortnite. Die Rückkehr der alten Karte und Ausrüstung sowie die Beibehaltung einiger moderner QoL-Änderungen fühlt sich großartig an. Allerdings vermisse ich alles, was auch nur annähernd an interessante wöchentliche Herausforderungen heranreicht Mein Die glorreichen Tage von Fortnite waren, als ich einen Leitfaden darüber schreiben konnte, wo man an fünf „Tanzen verboten“-Schildern tanzen kann, und dafür 800.000 Seitenaufrufe bekam. Das ist sicherlich ein Punkt, an den das Spiel noch nicht zurückgekehrt ist (ich hasse die langweiligen Herausforderungen jetzt wirklich).

Wie auch immer, ich denke, dass dies kurzfristig für Epic von großer Bedeutung sein wird, aber es fühlt sich wie ein Pflaster für ein größeres, ernsteres Problem mit dem Spiel an. Aber hey, das ist ein Problem von morgen.

