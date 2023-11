Fortnite Battle Pass Kapitel 4, Staffel 5 – Alle Fortnite OG-Skins und Belohnungen

Fortnite Kapitel 4 Staffel 5 ist da. Diese Explosion aus der Vergangenheit, offiziell Fortnite OG genannt, bringt die Karte aus Kapitel 1 mit Retro-Beute, Gegenständen und passenden Fahrzeugen zurück. Für viele Menschen sind jedoch immer die neuen Battle-Pass-Skins und Belohnungen das Highlight.

Im Fortnite Chapter 4 Season 5 Pass, auch bekannt als OG Pass, ist die Anzahl der Belohnungen auf 50 geschrumpft, statt der üblichen 100+. Während einige Spieler davon verständlicherweise nicht begeistert sind, liegt das zum Teil daran, dass diese Bonussaison nur einen Monat dauert. Im kommenden Dezember ist es so gut wie sicher, dass wir mit einer weiteren neuen Karte zu Kapitel 5 übergehen werden.

Nachdem wir das verstanden haben, werfen wir einen Blick auf alle im OG Pass verfügbaren Belohnungen. Die Charakter-Skins dieser Staffel spiegeln die früheren Fortnite-Staffeln wider, da sie nur vier neue Skins im Vergleich zu den mittlerweile üblichen acht umfassen.

Jeder der acht Skins ist eine Mischung aus zwei Skins aus der Vergangenheit von Fortnite, etwa Lil Split, eine Mischung aus Peely, jedermanns beliebtester zweibeiniger Banane, und Lil Whip, der vermenschlichten Eistüte. Das Endergebnis ist eine offensichtliche Anspielung auf den Bananensplit, ein Dessert, das seit etwa 35 Jahren nirgendwo auf der Welt serviert wurde, dessen ikonische Bildsprache aber dennoch weiterlebt.

In diesem Pass sind auch die Skins Omegarok, Renegade Lynx und Spectra Knight enthalten. Was ihr Zubehör wie Rückenschmuck, Segelflugzeuge, Spitzhacken und vieles mehr betrifft, werfen Sie einen Blick unten. Und bitte beachten Sie, dass wir Bilder der V-Bucks, die Sie unterwegs verdienen, ausgeschlossen haben. In diesem Fall müssen Sie sich nur darüber im Klaren sein, dass Sie mehr als Ihre 950 V-Bucks zurückerhalten, die Sie für den Erwerb des Passes ausgegeben haben, wenn Sie ihn abschließen, da die V-Bucks-Belohnungen bei insgesamt 1.000 V-Bucks liegen.

Hier ist eine vollständige Galerie aller Fortnite OG Pass-Belohnungen.