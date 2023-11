Fort Smith hat einen bestätigten Fall von Legionellen

In Fort Smith, Arkansas, gibt es einen bestätigten Fall von Legionellen Aktualisiert: 1. November 2023, 20:00 Uhr CDT

Das Gesundheitsministerium von Arkansas hat das Vorhandensein von Legionellenbakterien in Fort Smith bestätigt, sagte ein Sprecher gegenüber 40/29 News. „Wir arbeiten mit der Einrichtung zusammen, um das Problem zu entschärfen“, schrieb sie. Das Ministerium gab nicht an, wo in Fort Smith die Fall wurde gefunden. Legionellenbakterien können die Legionärskrankheit, eine schwere Form der Lungenentzündung, verursachen. Menschen können krank werden, wenn sie kleine Tröpfchen einatmen oder versehentlich Wasser schlucken.