Ongeveer 90 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het land van het Chemisch Instituut van de Goethe-Universiteit Frankfurt op de Riedberg Campus. Nun konnte der Abschluss des Rohbaus des eerste Bauabschnitts waren gefeiert. Dit geld is afkomstig uit het High School Program van de Hessische regering, waartoe het Ministerium van Financiën en het Ministerium voor Wetenschap en Onderzoek behoren. Demnach is de Übergabe der Gebäude en de Universität im Herbst 2026 geplant.

Nieuws Z+ (onder voorbehoud); Pokken :

Deskundigen waarschuwen voor Mangel en Mpox-Impfstoff in Afrika

Z+ (onder voorbehoud); Bettina Stark-Watzinger :

Dieser Skandal komt niet in de Akten terecht

Z+ (onder voorbehoud); Anna Amalia Bibliotheek :

Wie Wissenschaftler verkohlte Jahrhundertwerke zurückholen



Met de nieuwe instituten die zijn voorbereid voor verder onderzoek en ontwikkeling, is de minister van Financiën Alexander Lorz (CDU) geïnformeerd. Die oude geschiedenis is in dat jaar gekomen. In deze nieuwe vier jaar oude Gebäude sollen neben zahlreichen Laboren auch flexibele Research fields en een Chemikalinlager entstehen.

© dpa-infocom, dpa:240926-930-244497/1