Eine Meerjungfrauen-Mumie, die für diverse Mythen sorgte in Japan, wurde non genauer untersucht. Met überraschendem Ergebnis.

Sterf een meerjungfrau erinnernde Gestalt soll vor rund 300 Jahren aus dem Pazifischen Ozean gefischt be sein.

Die vergangenen 40 Jahre verververde sie in einer Truhe in einem Temple in Japan.

Wetenschappers van Kurashiki Universität untersuchten das Wesen bereits 2022 met behulp van computertomografie en DNA-analyse genauer.

Nun veröffentchten sie das ernüchternde Ergebnis in een Abschlussbericht: Bei dem Wesen handelt es sich um een ​​van Menschenhand gebaseerde Puppe – aus Tier-Teilen, Papier, Stoff und Baumwolle. Erschaffen irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts.

Das Kuriose: Der untere Teil der Kreatur is een echte Fischschwanz. Allerdingen zijn mogelijk. Der Torso heeft een Affen-zugeschrieben, Kiefer en Zähne sollen falls von einem Fisch meeldraden. Die Haare komt voort uit einem Säugetier. Dieses Misch-Wesen heeft ook nooit bestaan. Man heeft davon aus, dass diese Art von Fake-Meerjungfrauen von Einheimischen “regestellt” wurde, um sie an neugierige Touristen zu verkaufen.

In Japan vielen de Fabelwesen Bedeutung beigemessen: Viele Japanse glauben, dass das Fleisch einer Meerjungfrau, dem der es isst, zu Unsterblichkeit verhelfe. Of een meerjungfrau, sterven een strand spült wird, schreeuwt als Omen für Krieg und Unglück.

Mits de verificatie van de laatste Forschungsergebnisse heeft die Wissenschaftler non wohl een voor alle Mal mit dem Mythos um die mysterieuze Meerjungfrau aufgeräumt.