Of een expeditie onder de Wasser Machen Forscher een atemberaubende Entdeckung. Ze filmen één keer of meer. Das Tier is groot als de U-Boot.

Nassau – In der freien Wildbahn kommt es nur ganz selten vor, dass Mensch en Hai direkt aufeinandertreffen. Forscher thes Unternehmens OceanX haben in der Tiefsee vor der Kust van de Bahama’s nun zo een Begegnung der besonderen Art gemacht. Hautnah kan er tegen, wie een soort Grauhai nur Denkbar is die een U-Boot vorbeischwimmt. Bei dem Tauchgang im Jahr 2019 sei es dem Forschungsteam sogar gelungen, Geschichte zu schreiben.

Forscher entdecken Grauhai – en schreiben Geschichte

Bei dem Grauhai – of auch Stumpfnasen-Sechskiemerhai – acteert es sich um eine besonders seltene Haiart: „Diese uralte Art isstälter als die meisten Dinosaurier und ist ein dominantes Raubtier des Tiefsee-Okosystems“, schrijf die Forscher nach ihrer Hai-Begegnung. Deshalb droeg der Grauhai auch häufig als lebendes Fossil bezeichnet, da’s sich seit mehr als 150 Millionen Jahren genetisch kaum verändert hätte, ähnlich wie ein Rüschenhai, der als die langsten bestaande Haiart der Welt gilt.

Der Stumpfnasen-Sechskiemerhai bestaat in seiner Form bereits seit mehr als 150 Millionen Jahren

Die Forscher heeft een begin gemaakt met Hai sowie die Expedition filmt en ins Netz gestellt. Das Ziel der Forscher sei es gewesen, Haie zu markieren. Als je dat doet, kun je in een bestand kunstfeesten organiseren om kunst te maken die je wilt. “In samenwerking met het Cape Eleuthera Institute is het een gelungen, Geschichte zu schreiben, indem wir zum allerersten Mal ein Tier von einem Tauchboot aus markiert haben”.

Forscher gelingt es, Grauhai zum ersten Mal aus Tauchboot heraus zu markieren

Zuvor sei es eerste einmal gelungen at all, einen Hai dieser Art zu markieren. De leidende Wissenschaftler van Mission, Dr. Dean Grubbs van FSU Marine Lab, is de eerste Mensch gewesen, van een Grauhai met een satellietzender vershen hoed. Jedoch sterft nu een der Oberfläche des Meeres möglich, wo sich diese Haiart nur besonders zelden blicken lassen würde.

“Das ist ein Monster”: Forscher staunen über Grauhai

Das Video zegt, dat die Begegnung auch für die Wissenschaftler an Bord eine besondere is. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Hai, knapp en dem Boot vorbeischwimmt. Een van de antwoorden van Forscher wiederholt mehrfach: „Oh mein Gott, oh mein Gott“. Ook de andere Forscher kan Blick kaum fassen hebben: „Schau dir an, wie groß dieses Ding ist“ en ergänzt „das ist ein Monster“. Je herkent het ook, dat is de beste manier om de U-Boot van de drie mannen te herkennen.

Der Grauhai sei im Schnitt sogar großer als der Weiße Hai, der übrigens für das Aussterben des Megalodon verantwortlich sei. Maar als de Aufregung-sessies van het Team gelungen zijn, zal de missie volgen om te absolvieren. Aufgrund der Markierung sei es möglich, das Verhalten des Tiefseehaies, dessen Art as potenziell gefährdet verguld, besser zu verstehen en zu analyseren. De eerste keer dat een video viraal ging, was dat de Megalodon de best mogelijke sollte bestaan, dacht Forscher, een Megalodon wiederdeckt zu haben.