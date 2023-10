tz Welt

Caroline Schäfer

Bei einem Tauchgang in die Tiefsee entdecken Forscher zwei Empfindungen. Einer von ihnen könnte sich vor Tausenden von Jahren gebildet haben.

Puerto Ayora – Außergewöhnliche Entdeckungen erregen immer wieder Aufmerksamkeit – vor allem in der Tiefsee. Denn erst fünf Prozent wurden hier bislang erforscht. Forscher haben kürzlich im Pazifik ein „goldenes Ei“ entdeckt. Auch bei Routinearbeiten in der Ostsee wurde ein spektakulärer Fund gemacht. Jetzt haben Forscher zwei beeindruckende Entdeckungen vor den Galápagos-Inseln gemeldet, die zu Ecuador gehören.

Tiefsee-Entdeckung vor den Galápagos-Inseln: Unterwasserroboter zeichnet Entdeckungen auf

Während einer 30-tägigen Expedition untersuchten Forscher des US-amerikanischen Schmidt Ocean Institute das Ökosystem von Unterwasserklippen. Von Bord ihres Forschungsschiffes aus steuerten sie den Unterwasserroboter „SuBastian“. Anschließend entdeckten die Forscher bisher unentdeckte Korallenriffe in einer Tiefe von 370 bis 420 Metern. Das gab das Forscherteam am Donnerstag (26. Oktober) in einer Stellungnahme bekannt.

„Die Entdeckung erweitert unser Wissen über tiefe Riffe im Meeresschutzgebiet Galápagos“, hieß es. Eines der beiden Riffe erstreckt sich über eine Länge von über 800 Metern. Das kleinere Riff misst etwa 250 Meter. „Die beiden Riffe weisen eine reiche Vielfalt an Hartkorallenarten auf“, erklärten die Forscher. Dies würde darauf schließen lassen, dass sie sich wahrscheinlich vor Tausenden von Jahren gebildet haben und so die biologische Vielfalt im Meer bewahrt haben.

Korallenriffe haben wichtige ökologische Funktionen. Laut L’Institut Océanographique, einem ozeanografischen Institut in Monaco, bieten Korallenriffe nicht nur Schutz vor Raubfischen, sondern auch Brut- und Brutstätten für viele Lebewesen. Darüber hinaus wirken sie als natürliche Barriere gegen Stürme und Erosion. Im April dieses Jahres entdeckte ein Forscher das erste Tiefseekorallenriff im Galapagos-Meeresschutzgebiet.

Forscher entdecken einen weiteren Tiefseefund – und bestätigen damit Vermutungen

Mithilfe hochauflösender Lasertechnik konnten die Forscher die Riffe kartieren. Neben den Riffen entdeckten die Wissenschaftler noch etwas anderes: Zwei Seeberge konnten in hoher Auflösung identifiziert werden. Die Existenz der Seeberge konnte bislang nur anhand von Satellitendaten vermutet werden.

„Diese Informationen sind nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht wertvoll, sondern bieten auch eine solide Grundlage für Entscheidungen, die diese Ökosysteme wirksam schützen, die Artenvielfalt bewahren und ihre Widerstandsfähigkeit in einer sich ständig verändernden Umwelt sicherstellen“, betont Danny Rueda Córdova, Direktor des Nationalparks Verwaltung der Galapagos-Inseln.

Entdeckung vor den Galápagos-Inseln überrascht Forscher: „Wir sind begeistert“

„Wir freuen uns, dass unsere Kartierungsdaten unser Verständnis der Riffökosysteme der Galapagosinseln verbessern können“, sagte Katleen Robert vom Fisheries and Marine Institute der Memorial University of Newfoundland and Labrador. Stuart Banks von der Charles Darwin Foundation sprach von „faszinierenden neuen Erkenntnissen“.

