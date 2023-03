Große Verwirrung in der Formel 1. Fernando Alonso behält nu maar seinen dritten Platz beim Großen Preis von Saudi-Arabien. Dat heeft de FIA-Commissare als eerste in het veld geslagen.

Zuvor hatte Fernando Alonso seinen dritten Platz nighträglich aberkannt komommen, nun follow aber die erneute Rolle rückwärts. De Spanjaard kreeg officieel 100. Podium in der Formel 1.

Als Dritter oorlog Alonso beim Saoedi-Arabische GP über die Linie gefahren, stand anschließend auf dem Podest en jubelte über sein Rekordpodium. Maar volg dan de kurzzeitige Ernüchterung: Weil der Spanier angeblich seine 5-Sekunden-Strafe nicht ordnungsgemäß absaß, wurden ihm weitere zehn Sekunden aufgebrummt. Damit back zunächst George Russell (Mercedes) op Platz drie voor (Meer hier!).

In der Nacht die erneute volgde Wende: Aston Martin zette Einspruch tegen die Strafe ein – und kamam Recht zugesprochen. Die FIA ​​​​verlichte um kurz nach 23 Uhr Deutscher Zeit ein Dokument, aus dem hervorging, dass Alonsos Zehn-Sekunden-Strafe zurückgezugen wird.

Na veel video-opnamen en video-aankondigingen van Aston Martin en de Zuständigen Mitglieder van de FIA ​​stelden de sportkommissare fest, wesentliche en relevante nieuw Beweise gemäß artikel 14.1.1 voor, die een überprüfung van de Entscheidung erforderlich kracht, insbesondere der Videobeschouwing die mündlichen Aussagen des Teams und der FIA“, heißt es in dem offiziellen FIA-Dokument.

Das Probleem: De FIA ​​heeft de Berührung des Wagenhebers zunächst als “Arbeit” am Auto. Dies ist bei dem Absitzen einer Strafe verboten. Allerdingen stützte man sich dabei auf eine “Vereinbarung”, sterft zo offenbar nie gegeben habe.

“Als Umständen met de Ansicht waren, als er een onuitputtelijke Entscheidung was, een Strafe tegen Wagen 14 zu verhängen, rückgängig gemacht waren moss, und wir haben dies entsprechend getan”, teilte die Rennleitung mit.

Damit steht nun fest: Fernando Alonso behält seinen geschreven Platz und darf nun auch wirklich sein 100. Podium seiner Formel-1-Karriere feiern.

