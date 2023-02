Nach 105 Tagen erlöschen die Roten Ampeln wieder bei einem Formel-1-Rennen. Die neue Saison begint in Bahrein. Max Verstappen blijft opgejaagd. Ein Deutscher is wieder zurück.

2021, 2022 – en ook 2023? Max Verstappen zit nooit in de weg Formulier 1 den WM-Hattrick in Visier. Mercedes en Ferrari wollen Red Bull um den niederländischen Superstar aber nicht nur beim ersten Grand Prix der Saison in Bahrain am Sonntag (16.00 Uhr/MEZ/Sky) abfangen.

Nico Hülkenberg is wieder zurück. Nach dem Aus von Mick Schumacher bei Haas übernimmt er dessen Cockpit and wird in diesem Jahr een Duitse Stammfahrer sein.

Wer ist der Favorit auf den WM-Titel?

Max Verstappen. Der Niederländer hat sich schon in den vergangenen beide Jahren zum Formel-1-König kronen können. In dat jaar kommt im Gegensatz zur Vergangenheit hinzu: Sein Red-Bull-Team hat beide de officiële testfahrten in Bahrein starke Frühform gezeegt. De RB19 werkt snel en efficiënt. Dus lautet zumindest das Fazit nach den Probeläufen, die mit Vorsicht zu genießen sind. “We zullen zien, wie schnell wir nächste Woche sind, aber ich bin da positief gestimmt”, zei Verstappen. Een titel-Hattrick is bilang nur Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel geweest.

Wat is er met de Konkurrenz?

Lewis Hamilton, met zijn achttiende titel Michael Schumacher als alle mogelijke Rekordchampion ablösen würde, is een probleem offenbar los: das sogenannte Bouncing. Als een Folge der Aerodynamische revolutie de Autos 2022 bei hohem Tempo auf langen Geraden ins Hüpfen – die een meer, die anderen weniger. Mercedes eh meer. “Es ist schön, erstmal ohne das Bouncing zu fahren”, zei Hamilton. Mercedes sei “nicht ganz da, wo wir hinwollen, aber es ist eine gute Ausgangsbasis.” Ferrari mit Vize-Weltmeister Charles Leclerc schreeuwt als twee Red-Bull-Herausforderer.

Wie viel deutsche Fahrer sind dabei?

Sebastian Vettel heeft de afgelopen seizoenen bij Aston Martin zijn carrière gehad. Nur kurz gab es wilde Gerüchte über een Blitzcomeback bei seinem alten Rennstall als Ersatz für den verletzten Lance Stroll. Mike Schumacher Het moet een signaal zijn van Stammcockpit bij US-Team Haas voor Rückkehrer Nico Hülkenberg en is in dieser Saison Ersatzfahrer bij Mercedes. Hülkenberg, zuletzt Reservemann bij Aston Martin, soll bij Haas seine Erfahrung ausspielen. De einzige Deutsche mit Stammcockpit hält een unrühmlichen Rekord: In 181 Rennen is er geen auf das Podium.

Wordt het een Grand Prix in Duitsland?

Nee. Es bleibt dabei, dass der Nürburgring 2020 nu als Corona-Aushilfe einsprang. In Deutschland müssen sich die Strecken zelf herfinanzieren, in andere Ländern helfen der jeweilige Staat of private Investors, um die millionenschweren Antrittsgagen zu bezahlen. Ursprünglich werden geplant in diesem Jahr sogar 24 Grand Prix. Wegen van de schwierigen Corona-Lage in China werden geplant op 16 april Rennen in Shanghai abgesagt. 23 Grand Prix in dieser Saison sind immer noch Rekord. Bijzonder gespannen kan de man het signaal van de Grand Prix van Las Vegas geven. Na Miami (Florida) en Austin (Texas) worden drie USA-Rens im Calendar op 18 november een Mega-Spektakel. Gefahren dwaalt over de legendarische Las Vegas Strip entlang der schillernden Casino-Hotels.

Wil je Formel 1 im TV?

Who schon seit 2021 zegt Sky as einziger Anbieter in Deutschland all Rennen der Formel 1. RTL hatte in den both vergangenen Jahren per Sub-Lizenz jeweils four Rennen gezeegt, sich aber Anfang thes Jahres hebben een nieuw contact met de Pay-TV-Sender entschieden . Seitdem ist der Bezahlkanal auf der Suche nach een nieuwe Free-TV-Partner voor de wichtigste Motorsportserie. Dem Vertrag mit der Formel 1 zo veel müssen pro Saison four Rennen frei empfangbar zu sehen sein.

Was het in diesem Jahr neu?

Die Formel 1 verdoppel die Zahl der Sprintrennen von drie keer op zoek. De Motorsport-Königsklasse is de Mini-Events über jeweils 100 Kilometer Distanz in Bakoe (Aserbaidschan), Spielberg (Österreich), Spa-Francorchamps (België), Doha (Katar), Austin (VS) en São Paulo (Brazilië) austragen. Het minimumgewicht van de auto’s werd geschonken vanaf 798 auf 796 Kilogramm (ohne Kraftstoff). Viele Teams hebben gezien dat ze een gebrekkige Flächen auf en Wagen hebben, die unnötig ins gewichtstoename. Na de Horrorcrash van Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 2022 in Silverstone, als er kopfübers in de Fangzaun-flog waren, zou de Überrollbügel overbelast worden, en mehr Sicherheit zu gewähren.

dpa