Sebastian Vettel is wilder geworden Formel-1-Gerüchte kurz vor Saisonstart zum Mittelpunkt. Kehrt der Aussteiger als Ersatz für den verletzten Lance Stroll sensationeel zurück?

Den Formel-1-Rücktritt von Sebastiaan Vettel zum Ende vergangener Saison konnte Lewis Hamilton niet echt serieus.

“Dat Formulier 1 hat eine Art, einen wieder anzusaugen, das haben wir schon bei so vallen and others Fahrern gesehen”, erklärte der Rekordweltmeister aus England beim Grand-Prix-Finale von Vettel in Abu Dhabi Mitte November and sagte auf der Fahrerpresseconferenz an seinen deutschen Kumpelgerichtt: ” Es ist dein letztes Rennen, aber du wirst zurückkommen.”

Gerade een kleine Monate später gibt es diese wilde Gerüchte über een Blitzcomeback van de vier kwaadaardige Weltmeisters. Kommt Vettel als Ersatz für den verletzten Lance wandeling zuruk? Sitzt er zom Auftaktrennen in Bahrein nächste Woche wieder in een Aston Martin? Het is een mengeling voor de fantasie der fans.

Vettel is Rentner – eigentlich

Die Ausgangslage is de eerste keer finutig: Vettel ist Formulier 1-Huurder. Na 299 Grand Prix, 53 overwinningen, vier Weltmeisterschaften en zwei enttäuschenden letzten Jahren bei Aston Martin die daar seine Karriere in der Motorsport-Königsklasse mit 35 Jahren zijndet.

“Keine Ahnung, wie ich in ein, zwei Jahren ticke. Was das Körperliche angeht, betreibe ich eine Sportart, in die man nach twee Jahren Pause noch gut zurückkehren könnte. Ich wünsche mir allerdings, that ich auch in zwei Jahren noch salie: ‘ Nein danke, ich brauche das Rennfahren nicht mehr'”, hatte Vettel zum Abschied gesagt.

Er viel über sich und die Formel 1 reflektiert, beide haben sich auseinandergelebt. Der Heppenheimer zal mehr Zeit für seine Familie und sein Engagement für Klimaschutz und Nachhaltigkeit haben. Een ander PS-project is niet afgesloten door Vettel, die ook een Teilnahme an der Spaßveranstaltung “Race of Champions” in Schwedischen Schnee zal zien.

“Man darf nicht vergessen: Er hat seinen Ruhestand sehr gründlich geplanten, und das muss man respektieren”, zei Aston Martins Teamchef Mike Krack aan de rand van de testfahrten in Bahrein en ergänzte dennoch: “Warten wir ab, waspassert.”

Wie schwer ist Stroll verletzt?

De Luxemburger, een Vertrauter Vettels, heeft een fahrervakanz. Stroll hat sich bei einem Radunfall im Training verletzt, der Kanadier field deshalb für die Testfahrten aus. Aston Martin sprak van een “kleinerende Unfall”, door twee Stammpilot-neben Fernando Alonso die zich uitsprak met een “schnellen Genesung”. Angeblich soll Stroll aber schwerer verletzt sein als angenommen – das führt zu den Spekulationen.

“Er is natuurlijk ons ​​Plan A. Werd wollen Lance wieder im Auto haben, aber wir müssen warten, was er sagt und was die Ärzte über denrichtigen Zeitpunkt sagen”, erläuterte Krack. “Over plan B müssen wir noch entscheid. Wir haben einige Plan Bs, aber wir müssen den Plan B entscheid, wenn der Plan A nicht möglich ist. Das ist ganz einfach. Kan er fahren of kan er nicht fahren?”

Telefonate reichen für Gerüchteküche

Der Plan B für die Tests in Bahrein is Felipe Drugovich. Der Formel-2-Champion aus Brasilien is ook offizieller Ersatzfahrer bei Aston Martin en durfde twee halve dagen vrij te geven in der Wüste. De andere Ersatzfahrer Stoffel Vandoorne beim E-Prix von Kapstadt in Südafrika im Einsatz.

Krack räumte ganz allgemeine Spoelräche mit Vettel een, ging aber nicht auf Details ein. Als je natürlich bent, is de Spekulationen zu befeuern. “Ich heeft een paar telefonie met Sebastian geführt, aber das war auch im letzten Jahr so ​​​​en wird auch in Zukunft so sein”, zei het. Heeft het vettelvielleicht van de Bereitschaft erklärt zurückzukommen, valt Aston Martin een Ersatz für Stroll brauche? “Dat kan ik niet doen”, meinte Krack. “Zunächst ist unser Plan, Lance im Auto zu haben, und dann sehen wir weiter.”

Vettel zal von der Formel 1 verliezen

Ware een Blitzcomeback Vettels überhaupt zo realistisch? Der Vater dreier Kinder hoed sich bewust für einen Tempowechsel entschieden. Sein Trainingspensum over den Winter is niet op Formel-1-Level absolviert haben. Wozu ook als Formel-1-Aussteiger? Ein Comeback is een enorme Vorbereitung in een komplett neuen Wagen met de AMR23 is een Wagnis, das Vettel nicht eingehen muss. En dann auch noch op de pagina van de schwierigen Alonso, der Nachfolger des Deutschen wurde.

“Ich habe insgeheim die Erwartung an mich, auch ohne Formel 1 clarzukommen”, hatte Vettel vor hen Ende seiner beeindruckenden Laufbahn gesagt. “Ich bin mir aber bewust, dass der zweite Schritt in das Leben nach dem Sportviel schwieriger ist.” Dus nach seinem Formel-1-Abschied is auch nicht anzunehmen, dass Vettel bereits ausgelotet hat, was das neue Leben in aller Fülle für ihn bereithalten kann.

“Wenn man etwas gerne gemacht hat, darf man daran auch hängen”, befand Vettel. “Ich möchte aber denOTHER Weg gehen, mich losen en feststellen: Es gibt genug andere spannende Dinge, ich schaffe es, die nächste Tür aufzumachen und dort mein Glück zu finden.” Dass die Tür nach Bahrein führt, erscheint hochst unwahrscheinlich.

dpa