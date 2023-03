Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell en Alex Albon hebben zich opengesteld over de impact die hun moeders in hun leven hebben gehad voorafgaand aan een liefdadigheidscampagne met #HomeAdvantage; de liefdadigheidsinstelling werkt om kinderen uit weeshuizen en in “liefdevolle huizen” te krijgen





Lewis Hamilton heeft zijn biologische moeder Carmel Larbalestier gecrediteerd voor het leren van hem hoe hij “empathie, warmte en mededogen” kan hebben.

Ter gelegenheid van Moederdag en de lancering van de liefdadigheidscampagne #HomeAdvantage hebben vier Britse F1-sterren aan Sky Sports F1 onthuld hoe hun moeder hen tot succes heeft gebracht.

Lewis Hamilton, Lando Norris, George Russell en Alex Albon hebben allemaal emotionele verhalen gedeeld over de liefde en steun die hun moeders bieden in exclusieve interviews met Sky Sports.

Sky Sports F1 ondersteunt de lancering van de #HomeAdvantage-campagne, ten voordele van de wereldwijde liefdadigheidsinstelling Hope and Homes for Children.

Net als kinderen ontplooien sportsterren hun potentieel en behalen ze betere resultaten wanneer mensen hen aanmoedigen, in vertrouwde omgevingen, dat is wanneer ze een #ThuisVoordeel hebben.

Het is tragisch dat de 5,4 miljoen kinderen die tegenwoordig wereldwijd in weeshuizen worden opgesloten, dit wordt ontzegd. Alleen opgesloten, ondergaan ze routinematig geweld, misbruik en onnodige verwaarlozing, waarbij 80 procent van hen nog in leven zijnde ouders heeft die thuis voor hen kunnen zorgen.

Gesteund door Sky Sports, YouTube en eBay, en met wereldwijde sportsterren die verhalen delen over de steun die hun familie hen als kind gaf, zal #HomeAdvantage proberen weeshuizen geschiedenis te schrijven.

Hamilton vertelde over de impact die zowel zijn biologische moeder als zijn stiefmoeder op zijn leven hebben gehad.

“Ik heb twee moeders. Mijn biologische moeder. Zij heeft me geleerd over empathie, warmte en compassie voor anderen in de wereld”, zei Hamilton.

Lewis Hamilton is dankbaar dat zijn stiefmoeder Linda Hamilton er “helemaal” bij hem was

“En ik had het geluk een tweede moeder te hebben, mijn stiefmoeder Linda. Ik ben gewoon zo dankbaar dat ik ze allebei de hele tijd bij me had.”

Norris voegde eraan toe: “De rol van mijn moeder is erg belangrijk geweest in mijn leven. Ze is zo behulpzaam geweest als een moeder maar kan zijn om hun zoon door te laten gaan om te proberen hun doel te bereiken. Ik had niet om meer kunnen vragen.”

Bijna 70 procent van de mensen in het VK (een belangrijke bron van buitenlandse financiering voor weeshuizen) gelooft dat weeshuizen kinderen beschermen, terwijl in feite 100 jaar wetenschappelijk onderzoek aantoont dat ze hen schade berokkenen.

Sinds 1994 inspireert Hope and Homes for Children meerdere regeringen, de VN, de EU en het Gemenebest om de deuren van weeshuizen voor altijd te sluiten. De liefdadigheidsinstelling strijdt ervoor dat kinderen in gezinnen kunnen opgroeien, door kinderen te herenigen met familieleden. Als dat niet mogelijk is, traint het maatschappelijk werkers om gezinnen te vinden om te koesteren of te adopteren.

Tegenwoordig staan ​​landen als Rwanda, Bulgarije en Roemenië op het punt om weeshuisvrij te worden. #HomeAdvantage is bedoeld om hen te helpen de klus te klaren, met zicht op de rest van de wereld om te volgen.

Pinkham over het belang van steun aan Hope en Homes for Children:

Sky Sports F1-presentatrice Natalie Pinkham gelooft dat Home Advantage zo’n kracht heeft en dat “kinderen gedijen in gezinnen”.

Als Patron of Hope and Homes for Children zei ze: “Tientallen jaren bewijs bewijst hoe belangrijk thuis en gezin zijn voor een kind.

“Voor elke drie maanden die een kind in een weeshuis doorbrengt, kan het een maand ontwikkelingsachterstand verliezen in vergelijking met een kind in een gezin.

“Als ze de kans wordt ontzegd om op te groeien in een gezin, hebben ze 23 procent meer kans om later in hun leven dakloos te worden en 50 procent meer kans om in aanraking te komen met de wet.

“Geen enkel kind mag worden opgesloten in een weeshuis, verstoken van de liefde van het gezin en de voordelen van thuis.”

1996 F1-wereldkampioen en Sky Sports-analist Damon Hill is dat ook een #HomeAdvantage-kampioen.

“Toen mijn vader stierf, realiseerde ik me dat de voordelen van thuis iets zijn dat we allemaal als vanzelfsprekend kunnen beschouwen – hoe mijn moeder moest worstelen om het gezin overeind te houden”, zei Hill.

“En als vader is familie het allerbelangrijkste. Geen enkel kind zou in een weeshuis moeten zijn als het mogelijk is om een ​​liefdevol thuis voor ze te vinden.”

Om uw steun toe te zeggen en kinderen in weeshuizen een thuisvoordeel te geven, gaat u naar www.homeadvantage.org.uk en volgt u @hopeandhomes op Twitter en @homeandhomesforchildren op Instagram #HomeAdvantage.