Red Bull, Ferrari en Mercedes: dat komt omdat er drie teams binnenkomen Formel-1-Saison wieder zu den gang großen Favoriten auf den WM-Titel gehören. Um die Plätze dahinter waren noch sich noch enige andere Rennställe streiten.

Alpine beispielsweise hoed ambitieus Ziele in diesem Jahr in der Formel 1. Das Französische Teammacht nun sogar vor dem ersten Grand Prix in Bahrein een überraschende Ankündigung.

Formule 1: Alpine zufrieden mit ersten Tests

Dass Red Bull als Weltmeister Max Verstappen wieder ganz vorne um die beide Titel fahren wird, dürfte nach den first Testtags wieder klar sein. Ferrari en Mercedes waren wohl um die Vizemeisterschaft kämpfen, terwijl andere teams in dieser Formel-1-Saison für eine Überraschung sorgen möchten.

Hij ging naar Alpine met zowel Franzosen Esteban Ocon als Pierre Gasly. Viele Konkurrenten denken dat, de Franse Rennstall im oberen Mittefeld achter Ferrari en Mercedes landt. Nach den eerste Testtagen in Bahrein zegt zelf Alpine zufrieden.

“Wir haben ein gewisses Maß and Zuversicht. Natürlich heeft zich voorgedaan, denn wir habeneindeutig nicht das full Potenzial des Autos ausgeschöpft“, door de technische directeur van Alpine, Matt Harman, van Portal „Autosport“ geciteerd.

Eerste upgrade voor GP van Bahrein

Gleichzeitig kundigte Harman auch eine Überraschung noch vor dem ersten Rennen in der Formulier 1 een. Am kommenden Wochenende wird das first Upgrade-Pack voorbereid voor de Bahrain-GP kommen. “Er is wat optische Unterschiede zum ersten Rennen Geben”, zei Er. „Wir haben ein seemlich netten Upgrade im Gange, en hoffelijke hilft uns das bei unserem Bestreben, näher an diese dritte Position heranzukommen, wenn wir nicht in dieser Position sind.”

Letztes Jahr zeichnete sich Alpine dadurch aus, dass esregelmäßig new Teile zum Auto Brenge, während other weniger, aber größere Pakete powers, and Harman hofft, dass das Team dieses Jahr dasselbetun kann. “Het is niet mogelijk om rennen, denn mit der Entwicklung der Auto’s zijn niet volledig geïntegreerd, en dat de paketten, die de mitbringen müssen zijn, steeds groter worden”, aldus de technische directeur.

Meer nieuws für dich:

Abschließend fügte er hinzu: „Aber im Grunde wird versucht are, bei jedem Rennen etwas zu entwickeln, auch wenn es nicht nur die Karosserie and Dinge sind, die man ziet hoe kan, sondern Dinge, die manvielleicht nicht sehen kann, die uns Rundenzeiten bieden . Ook ja, das ist unsere Absicht. Darauf waren met de ogen van de ogenschijnlijke stolz, en met de middelen van het land, met de Finanzen van het land, als het niet goed was. Es liest also nur an uns, diese Arbeit zu meistern.” Ob die Updates was gebracht, zou een zegen zijn.