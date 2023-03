Fast ein Jahrzehnt long dominierte Mercedes das Geschehen in der Formulier 1. Seit 2022 kämpft das Team mit größeren Problemen, die Konkurrenz ist enteilt. Um Siege kon Lewis Hamilton en George Russell niet alleen verslaan.

Nach dem Auftakt der Formule 1 in Bahrein hat Mercedes-Boss Toto Wolff niet een drastische beslissing genomen. Beiden van de Silberpfeilen moeten een legendarische legende zijn in de Autoändern. Mercedes steht vor einer schwierigen Zukunft.

Formule 1: Mercedes bestuurt Fehler ein

Met seinem radicalen Konzept hatte Mercedes schon 2022 große Probleme. Het is een jaar lang dat het auto-intellect en de ruggengraat van Red Bull en Ferrari veel aandacht hebben. Nun der nächste Rückschlag: Auch 2023 hängt Mercedes zurück, muss nun sogar sisterehen, wie Aston Martin vorbeizieht.

Schon na de kwalificatie in Bahrein wist teamchef Toto Wolff een drastische beslissing te nemen in een interview met Sky ein: „Wir haben ein Jahr gehabt, um zu verstehen: Ist unsere Entwicklungsrichtungrichtig gegesen of false? Jetzt delete wir, sie war falsch. Jetzt müssen wir die besseren Entscheidungen.“

“Müssen een andere Richtung einschlagen”

Bedeutet: Mercedes muss ans Konzept des Autos reed en dieses basislegende verändern. “Wir haben nicht aufgeholt, wir haben es nicht verbessert. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach eineother Richtung einschlagen“, aldus Wolff.

Der Mercedes-baas weet: „Wir haben über den Winter unser Bests gegeben. Als het Moment komt, zal het Stoppuhr rausgeholt zijn, en dat moment dat ons niet overkomt, dat kan niet zonder slag of stoot. We hebben geen downforce gebruikt. Und wir müssen uns jetzt Lösungen überlegen, wie wir das beheben können.”

Vom WM-Titel zal niemand rijden bij Mercedes nach dem Auftakt-Rennen. Hamilton landde in Bahrein op Platz fünf, Russell op sieben. Der Abstand zur Spitze is niet aber noch deutlich größer, als de Platzierung aussagt. Auf das Werksteam wartet noch ganz viel Arbeit.